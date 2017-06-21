NATA Holdingten büyükelçiler onuruna iftar programı

NATA Holding mensupları, düzenledikleri iftar programıyla Ankara’da görev yapan pek çok ülkenin büyükelçisini bir araya getirdi. Kırgızistan, Türkmenistan, Kolombiya, Gabon ve daha pek çok ülkenin büyükelçisinin yer aldığı iftar programına NATA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, NATA-VEGA AVM Genel Müdürü Tahir Çelik, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Özer, Mamak Kaymakamı Ali Mantı ve çok sayıda davetli katıldı.

İftarın ardından davetlilere seslenen Kırgızistan Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, “Kırgızistan sizlerin ata toprağınız, Türk arkadaşlarıma her zaman akraba olduğumuzu söylüyorum. Onlar da neden gözlerimizin benzemediğini söylüyor. Sizler ne zaman Batı’yla birliktelik kurduysanız, o zamandan sonra gözleriniz büyük oldu. Biz Kırgızlar, ‘Türk kardeşlerimiz gitti, ne zaman gelecek’ diye beklemekten gözlerimiz çekik kaldı ama Hz. Mevlana’nın bir kelimesi var; ‘İnsanı güzel kılan onun gözü değil, insanı güzel kılan onun yüzü değil, insanı güzel kılan onun konuşkan sözüdür.’ Çünkü söz yürekten çıkıyor. Sizlerle biz Kırgızların yürekleri ve sözleri bir, her zaman birbirimizi destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Kırgızistan Büyükelçisine konuşmasından ötürü teşekkür ederek, “Büyüelçimiz gibi misafirlerimiz oldukça bizler dünyada en onurlu milletler arasında yer alamaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı. (CNR-