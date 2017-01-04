Nata Vega’da Yıl Sonu İndirim Festivali

Nata Vega Outlet’te Yıl Sonu İndirim Festivali başladı.

Türkiye’nin en büyük Alışveriş Vadisi’nde yüzlerce ulusal ve uluslararası marka ile hizmet veren Nata Vega Outlet, fiyat avantajını şık ve ferah mimari yapısı içinde akıllı alışveriş vurgusu ile ziyaretçilerine sunarken yaptığı kampanyalar ile adından sıkça söz ettiriyor. Kampanya kapsamında AVM bünyesinde bulunan firmalar Yıl Sonu İndirim Festivali’nde bir araya geldi. Ayakkabıdan çantaya, tekstilden kozmetiğe kadar farklı birçok markayı içinde bulunduran Yıl Sonu İndirim Festivali’ne gelen ziyaretçiler, kaliteli ürünleri daha ucuza almanın mutluluğunu yaşadı. İndirim festivali AVM’nin zemin katında 8 Ocak tarihine kadar devam edecek.