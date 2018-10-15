Neşeli minikler turşu kurdu

Kış hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde neşeli minikler öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları turşu malzemeleriyle turşu yapımını öğrendi. Minikler kavanozlara dikkatli bir şekilde malzemeleri koyarken, turşunun neden yapıldığını da görme imkanı yakaladı. Hem üretime teşvik eden hem de günlük yaşam becerisi kazandıran etkinlikle minikler eğlenceli dakikalar yaşarken, kendi kurdukları turşu ile kışa hazırlanmanın da mutluluğunu yaşadı. Kavanozun kapağını sıkıca kapatan çocuklar, turşu olana kadar beklemek gerektiğini de öğrendi. Turşu ile ilgili bilgileri dinleyen minikler, tadını merak ettiklerini de dile getirdi.

Çocukların öğrenmelerini uygulama ile desteklediklerine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu gibi etkinliklerle günlük yaşam becerileri, neden - sonuç ilişkisini görme, sabır ve tatma duyularının gelişmesinin yanı sıra üretimin bir parçası olmayı da çocuklara öğrettiklerini vurguladı.