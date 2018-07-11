Neşeli miniklerden yıl sonu gösterisi

Keçiören Belediyesine bağlı hizmet veren Neşeli Minikler Kreşi’nde yıl sonu gösterisi düzenlendi. Programda miniklerin heyecanı yüzlerine yansırken, veliler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Çocukların toplum önünde kendini ifade etmesini destekleyen yıl sonu gösterisinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Miniklerin Silifke ve Adıyaman yöresine ait halk oyunları gösterisine veliler alkışları ile tempo tutarken, semazen gösterisi de adeta büyüledi. Şarkı ve dans eşliğinde renkli bir gösteri hazırlayan minikler, öğretmenlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İngilizce şarkılar da söylenen etkinlik sonunda öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

Çocukları yıl sonu gösterisinden ötürü tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Eğitim programlarını çocukların yaş gruplarına göre düzenleyerek onların kişisel gelişimlerine doğru katkı sunuyor, evlerindeki sıcaklık ve güven ortamını kreşimize taşıyoruz. Yıl sonu etkinlikleri ile de güzel anılar biriktirmelerine ve kendilerini toplum önünde ifade etmelerini desteklemeye yardımcı oluyoruz” diye konuştu.