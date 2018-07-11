Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 09:15

Neşeli miniklerden yıl sonu gösterisi

Keçiören Belediyesine bağlı Neşeli Minikler Kreşi, renkli bir yıl sonu gösterisi ile eğitim öğretim yılını sonlandırdı.

Neşeli miniklerden yıl sonu gösterisi

11 Temmuz 2018 09:15


Keçiören Belediyesine bağlı hizmet veren Neşeli Minikler Kreşi’nde yıl sonu gösterisi düzenlendi. Programda miniklerin heyecanı yüzlerine yansırken, veliler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Çocukların toplum önünde kendini ifade etmesini destekleyen yıl sonu gösterisinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Miniklerin Silifke ve Adıyaman yöresine ait halk oyunları gösterisine veliler alkışları ile tempo tutarken, semazen gösterisi de adeta büyüledi. Şarkı ve dans eşliğinde renkli bir gösteri hazırlayan minikler, öğretmenlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İngilizce şarkılar da söylenen etkinlik sonunda öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.


Çocukları yıl sonu gösterisinden ötürü tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Eğitim programlarını çocukların yaş gruplarına göre düzenleyerek onların kişisel gelişimlerine doğru katkı sunuyor, evlerindeki sıcaklık ve güven ortamını kreşimize taşıyoruz. Yıl sonu etkinlikleri ile de güzel anılar biriktirmelerine ve kendilerini toplum önünde ifade etmelerini desteklemeye yardımcı oluyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç