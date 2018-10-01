Neşet Ertaş, kendi adını taşıyan mekanda anıldı

Keçiören Belediyesi, türküleriyle Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran Neşet Ertaş'ı 6. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Keçiören Belediyesi tarafından 2012 yılında yapımına başlanan ve Neşet Ertaş ismini taşıyan gösteri ve sanat merkezinde düzenlenen anma törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da katıldı.

Ertaş eserleriyle anıldı

Neşet Ertaş, ölümünün 6. yıl dönümünde Neşet Ertaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Keçiören Belediyesi ile KIRDER'in işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle anıldı. Neşet Ertaş'ı anma etkinliğine birçok siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli türkü grupları tarafından Neşet Ertaş türkülerinin seslendirildiği anma etkinliğinde usta sanatçıyı anlatan belgesel gösterimi büyük alkış aldı. Programın son bölümünde, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Zeynep Cihan sahne alarak Neşet Ertaş türküleri seslendirdi.

Anma programında kimi zaman duygusal türküler kimi zaman da vatandaşların katılımıyla oyun havaları seslendirildi. Programın sonunda türkü söylemek için sesine güvenen vatandaşlar sahneye davet edildi. Sahne alan vatandaşlara performanslarının ardından çeşitli hediyeler verildi.

“Değerler hiçbir zaman ölmez”

Kültürel değerlerin yaşatılması için 2012 yılında Keçiören Kuşcağız'da inşa edilen kültür merkezine Neşet Ertaş ismini verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Abdal müziğinin üstadı olarak anılan, yaşamı boyunca çıkardığı 400 plak, kaset ve kayıtlarla bozlak türkülerinin ustası olan Neşet Ertaş bir değerdir. Değerler hiçbir zaman ölmez. Biz de Neşet Ertaş gibi bir değeri yaşatmak ve onu anmak için gösteri merkezimize onun ismini verdik. İnsanlarda iz bırakan, türkü formunun dışına çıkarak şiir formunda okunduğunda yaşam felsefemizi anlatan yapıtları yıllarca gönülden düşmeyecek. Bizler de bu kültürel değerlerimize daima sahip çıkacağız” dedi.