Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Bahar Şenlikleri düzenlendi

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Antalya ve Konya Okulları öğrencilerinin de aralarında bulunduğu davetliler bahar şenliklerine katıldı. Sağanak yağmur ve dolu yağışına rağmen, 3 bin kişi şenliğe katıldı. Şenlik süresince düzenlenen özel etkinliklerde öğrenciler, kampüs içerisine kurulan oyun parklarında ve sanat atölyelerinde eğlendiler. Veliler ise oluşturulan etkinlik ve kermes alanlarında öğrencilerin eğlencesine ortak olarak gün boyunca keyifli vakit geçirdiler.

Akşam saatlerinde Edis Görgülü sahneye çıktı. 1,5 saat boyunca sahnede kalan Edis, eski ve yeni şarkılarıyla birlikte son dönemlerin hit şarkılarını seslendirdi.

Şenlik sonrasında açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, ’’Her sene düzenlenen bahar şenliklerinde öğrencilerin derslere kısa da olsa bir mola vererek gönüllerince eğlenmeleri bizleri mutlu ediyor. Bahar şenlikleriyle Türkiye genelinde bulunan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencileri ve öğretmenlerinin birbiriyle kaynaşması ailemizi güçlendiriyor’’ ifadelerini kullandı.