Nesibe Aydın Okulları Cumhuriyet için koştu

Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsü etrafındaki 1,5 kilometrelik parkurda gerçekleşen etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler birinci olmak için değil Cumhuriyet için koştu. “Geleneksel Cumhuriyet Koşusu”na damgasını vuran olay ise bitiş çizgisinde yaşandı. 1,5 kilometrelik parkuru 5 dakika 11 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Emrah Fırıncı'nın yarışı bitirmeyip, öğrencisi Ataberk Dürgen'i beklemesi ve bitiş çizgisini el ele geçmeleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Yarış sonunda birbirine sarılan ve diğer öğrencilerle birlikte 10. Yıl Marşı'na coşku ile eşlik eden ikilinin mutluluğu görülmeye değerdi.

Geleneksel Cumhuriyet Koşusu sonunda etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci-Yazar Nesibe Aydın, "Çocuklarımın ve öğretmenlerimin, Cumhuriyetimizin 95 yıldır sönmeyen meşalesini, ileri medeniyetler seviyesine taşıyacağına dair inancım tamdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği çocuklarımla ve yeni nesillerin aydın rehberleri öğretmenlerimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 95. yılını Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli ve Mersin okullarında düzenlenecek törenlerle coşkuyla kutlamaya hazırlanan Nesibe Aydın Okulları, Geleneksel Cumhuriyet Koşusu ile bir hafta sürecek kutlamaları da başlattı.