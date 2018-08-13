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13 Ağustos 2018 13:41

Nesibe Aydın Okulları Diyarbakır Kampüsü protokolü imzalandı

Nesibe Aydın Okulları Diyarbakır Kampüsü protokolü, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları ve Eğitimci Aziz Adıgüzel ve Erdem Ayyıldız arasında imzalandı.

Nesibe Aydın Okulları Diyarbakır Kampüsü protokolü imzalandı

13 Ağustos 2018 13:41


Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Gölbaşı Kampüsünde gerçekleşen imza töreninin ardından basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, “Öncelikli amacımız Nesibe Aydın markasının, eğitim alanında ki toplu ve yüksek başarısını Diyarbakır’da da gerçekleştirmek. Diyarbakır halkının eğitime verdiği önemin farkındayız. Nesibe Aydın Okulları olarak, disiplinli ve sistemli eğitim anlayışımızla Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin ve Gaziantep’te ki gibi kısa zaman içerisinde Diyarbakır’da fark yaratacağımıza inanıyoruz. 34 yıllık tecrübemizi Diyarbakır okulumuzda ilk, orta ve lise öğrencilerine aktarmak istiyoruz. Diyarbakırlı aileler emin olsunlar, Nesibe Aydın meşalesinin olduğu her yerde aynı standartlarda ve kalitede eğitim almaya devam edecekler” diye konuştu. Aydın, diğer okullarda olduğu gibi Diyarbakır’da da toplu ve yüksek başarı hedefini gerçekleştireceklerini belirtti.


Diyarbakırlı eğitimci Aziz Adıgüzel ve Erdem Ayyıldız ise Nesibe Aydın Diyarbakır Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini ifade etti. Adıgüzel, “Diyarbakır’ın en donanımlı ve en modern kampüsünü yapmak için Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mirkan Aydın ile uzun zamandır çalışıyoruz. İnşaatı kısa bir süre sonra tamamlanacak okulumuz, 1.200 öğrenci kapasitesi ile sadece Diyarbakır’a değil, Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kampüs olacak” ifadelerini kullandı.




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