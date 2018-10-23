Nesibe Aydın Okulları Diyarbakır'da çalışmalarına hız verdi

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Eylül 2019'da eğitime başlaması planlanan Diyarbakır Okulları için çalışmalarına hız verdi.

Uzun çalışmalar sonucunda büyük bir titizlikle hazırlanan mimari yapısı, öğrenciler için her türlü detayın düşünüldüğü projesi ile Diyarbakır'ın en donanımlı kampüsü olmaya aday Nesibe Aydın Diyarbakır Okullarında inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor.

Dicle Kent ve 75 Cadde bölgesinde, 12 bin metrekarelik bir alanda devam eden ve Mart 2019'da tamamlanması hedeflenen dev projenin içerisinde 80 derslik, kapalı - açık spor salonları, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, kütüphaneler, laboratuvarlar, yaklaşık 7 bin metrekarelik bir yeşil alan olacak.

Kampüs çalışmalarının devam ettiği inşaat alanını ziyaret eden Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, projeyle ilgili yaptığı açıklama da şunları kaydetti:

"Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak 34 yıldır eğitim alanında büyük başarılara imza atıyoruz. Bu başarının en büyük sırrı planlı, disiplinli ve başarı odaklı eğitim felsefemizi, kurum olarak benimsemiş olmamızdır. Ankara okullarımızın ardından, Antalya ve Konya okullarımızın son yıllarda göstermiş olduğu üstün performans bu felsefenin bir sonucudur. Bu yıl faaliyete geçen Kocaeli ve Mersin okullarımızla birlikte, Eylül 2019 eğitime başlayacak olan Diyarbakır Okullarımızın da bu başarıyı yakalayacağına yürekten inanıyorum. Diyarbakır'ın, Nesibe Aydın Okullarını heyecanla beklediğini biliyoruz. Şu anki en büyük çabamız Diyarbakırlı ailelere söz verdiğimiz gibi Eylül 2019 yılında okulumuzun eğitime başlamasıdır. Bugün görüyoruz ki bu sözümü tutacak, okulumuzu söz verdiğimiz tarihte Diyarbakırlı velilerle buluşturacağız. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin önemli bir kısmı Ankara'daki okullarımızdan buraya atanacaklar. Ayrıca Diyarbakır'ın önde gelen öğretmenleri ile görüşmelerimizi yaptık ve onlar da bir sonraki sene kadromuzda olacaklar. Diyarbakır okulumuz, bin 200 öğrenci kapasitesi ile sadece Diyarbakır'a değil, Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kampüs olacak.Bulunduğu her şehirde toplu ve yüksek başarının simgesi olan Nesibe Aydın Okullarının, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesinin yer aldığı Diyarbakır kampüsünü, Diyarbakırlı veliler heyecanla bekliyor."