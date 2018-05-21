Nesibe Aydın Okulları, hem akademik alanda hem de spor alanında ilklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen Nesibe Aydın Okulları İller Arası Judo Şampiyonası Ankara, Konya, Kırşehir, Sivas, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Çorum olmak üzere 8 ilden 25 takım ve 420 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Judo Federasyonunun koordinasyonunda düzenlenen şampiyona, çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Sabah saatlerinde Süper Minik kategorisinde başlayan maçlar, Minikler kategorisi maçlarıyla devam etti. Nesibe Aydın Okulları, Minik Erkekler ve Süper Minik Kızlar Judo Takımları, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular. Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin bireysel olarak dereceleri ise şöyle:

Özüm Su Cömert Süper Minik 15 kg’da birinci, Ceylin Şimşek Süper Minik 20 kg’da birinci, Mehmethan Ozansoy Süper Minik 22 kg’da ikinci, Emir Toprak Cömert Süper Minik 22 kg’da üçüncü, Serra Arıtürk Süper Minik 36 kg’da üçüncü, Yiğit Alp Utku Süper Minik 38 kg’da üçüncü, Mustafa Sarp Gökdemir Süper Minik 38 kg’da üçüncü, Zeynep Maden Süper Minik 40 kg’da birinci, Sevim Margaret Bilen Süper Minik 48 kg’da birinci, Arda Ergen Süper Minik 50 kg’da ikinci, Atlas Gökdemir Süper Minik 50 kg’da üçüncü, Görkem Dilbaz Minik 46 kg’da birinci,Tuğrul Koçak Pinegöz Minik 42 kg’da birinci, Onur Doğan Minik 30 kg’da ikinci, Efe Deniz Çabalar Minik +60 kg’da üçüncü oldu.

Şampiyona sonunda Nesibe Aydın Okulları İlkokullar Koordinatörü Sayın Fatma Papak’ın elinden plaketini alan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz, Judo sporuna katkılarından dolayı Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarına teşekkür etti.