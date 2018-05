Nesibe Aydın Okulları Mersin’de

Eğitim - öğretime 2018 Eylül’de başlayacak olan Nesibe Aydın Mersin Okulları öğrencilerine de Ankara Nesibe Aydın Okullarındaki model ve sistemin aynen uygulanacağını ifade eden Nesibe Aydın, “Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 33 yıldır sistemli, disiplinli ve başarı odaklı eğitim anlayışıyla öne çıkarak eğitim sektöründe birinci sınıf bir marka olmuştur. Her yıl Türkiye genelinde yapılan, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında, Türkiye dereceleriyle birlikte aldığımız toplu ve yüksek başarıları - öğrencilerin kursa ya da özel derse ihtiyaç duymayacağı eğitim modelimizle - gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye geneli yapılan sınavlardaki toplu ve yüksek başarımızı, sanatta, sporda ve bilimde de gerçekleştiriyoruz. Her üç öğrencimizden birinin lisanslı sporcu olması, öğrencilerimizin yeteneklerine göre müzik ve sanat alanında ilgili branş öğretmenleriyle çalışmalarının yanı sıra, yabancı dil eğitiminde tüm sınıflarımızda uygulanan Cambridge müfredatı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimize uygulanan IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) ve lise öğrencilerimize uygulanan IB DP (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı) gibi, dünyanın sayılı diploma programlarına akredite olmamız ve daha birçok husus, okullarımıza olan ilgiyi ve talebi çok yüksek seviyeye getirmektedir. Her yıl okullarımızda eğitim görmek isteyen on binlerce öğrenci sınava tabi tutulur ve kontenjanlarımız dahilinde öğrenciye sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı verilir" ifadelerinde bulundu.

Ankara okullarında uygulanan birçok uygulamanın aynısının Mersin okullarında da gerçekleşeceğini belirten Aydın, Mersinli velilerin eğitim ile ilgili sordukları soruları da cevaplayarak semineri sonlandırdı.