Nesibe Aydın Okulları rehberlik birimi uzmanlarından tatil önerileri

Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimi, tatil dönemlerini verimli geçirebilmeleri için öğrenci ve velilere önerilerde bulundu. Uzmanlar, uzun yaz günlerinin etkisiyle çocukların artan enerjilerini toprakla daha çok temas edecekleri açık hava spor aktiviteleri ile atmalarını, müzik ve resim gibi sanat dallarıyla da ilgilenmelerini önererek, çocukların ve gençlerin sabah uykusunun tadını çıkarmalarını tavsiye etti. Tatillerini aileleri ve sevdikleriyle geçiren, bu zaman dilimlerinde mutlu anılar biriktiren öğrencilerin duygusal zeka gelişiminin kuvvetlendiğini belirten uzmanlar, velilere ise çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini tavsiye etti. Tatil ya da seyahat planı yapılırken çocukların da fikrinin alınmasının öneminden bahseden uzmanlar, ortak alınan kararların bireyin sorumluluk duygusunun gelişimine de katkıda bulunacağını ifade etti.

Uzmanlar ayrıca, tatillerin sadece eğlenceden ibaret olmadığını, öğrencilerin tatil dönemi içerisinde öğrenme kaybı yaşamamaları için 2017-2018 öğretim yılı içerisinde öğrendikleri konuları uygulamalar yaparak tekrar etmeleri gerektiğini söyledi. Uzmanlar, konu tekrarlarının yaş grupları dikkate alınarak günde 50 dakikadan az olmayan zaman dilimleriyle yapılmasını önerdi.

Okunan her kitabın bireyin kendini keşfetme yolculuğunda önemli bir rehber olduğunu söyleyen uzmanlar, aile içinde düzenlenen okuma saatlerinin de okuma alışkanlığına destek olacağını belirtti.