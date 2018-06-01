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01 Haziran 2018 11:32

Nesibe Aydın Okullarından uluslararası başarı

Nesibe Aydın öğrencileri Fransa’da düzenlenen “Open De Paris 2018” dans yarışmasında uluslararası dans dereceleri kazandı.

Nesibe Aydın Okullarından uluslararası başarı

01 Haziran 2018 11:32


33 yıllık eğitim tecrübesiyle Türkiye ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Nesibe Aydın Okulları, bu başarısını sanat ve spor alanında da göstermeye devam ediyor.


Sanat alanındaki başarıların sonuncusu, 25 - 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenen ve 25 ülkeden 400’den fazla dansçının katıldığı “Open De Paris 2018” dans yarışmasında kazanılan uluslararası dans dereceleriyle geldi.


Minikler Latin ve Standart kategorisinde Zeynep Özkaraduman ve Merdan Toprak Baştuğ sergiledikleri dans gösterisi ile görsel bir şova imza attılar. Birbirinden iddialı çiftlerin yarıştığı kategoride üçüncülük derecesi elde eden dansçılar, performansları ile göz doldurdu.


Aynı yarışmada İpek Seyhan ve Özgür Deniz Günday’ın performans sergilediği “Yıldızlar Standart” kategorisi, oldukça çekişmeli gösterilere sahne oldu. Genç dansçılar elde ettikleri sekizincilik derecesi ile gelecek için ümit vaat ettiler.




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