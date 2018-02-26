Nesibe Aydın Okulları’nın Lise Giriş Sınavına öğrenci akını

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın liselere giriş ve bursluluk sınavları Ankara’da Gölbaşı Kampüsü, Yıldızlar Lisesi, Konya ve Antalya Okulları’nda gerçekleştirildi. Yoğun başvurunun olduğu sınavlar, sıkı güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Gün içerisinde 4 ayrı seansta ve farklı soru kitapçıkları kullanılarak yapılan sınava 900 kontenjan için 14 bin 300 öğrenci katıldı. Her seans, Türkiye genelinde yapılan ÖSYM sınavlarının ciddiyetinde, büyük bir titizlik içerisinde tamamlandı.

Veli ve öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçmek için, okulların önünde uzun kuyruklar oluştururken, Gölbaşı Kampüsü, Yıldızlar Lisesi, Konya Kampüsü ve Antalya Okulları’nın etrafında, sivil ve resmi emniyet görevlileri, güvenliğin sağlanabilmesi için yoğun mesai harcadı.

Sınava giren çocuklarını yalnız bırakmayan veliler, seans aralarında yapılan okul tanıtım sunumlarını izledi. Daha sonra öğretmen ve yöneticilerle konuşan veliler, okul hakkında geniş bilgi sahibi oldu.