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01 Ağustos 2018 17:52

Nesibe Aydın Okullarının YKS başarısı

Nesibe Aydın Okullarından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye genelinde ilk 100’de 8, 500’de 22, 1000’de 43, 2000’de 102 öğrenci olmak üzere ilk 3000’de 143 öğrenci derece elde etti.

Nesibe Aydın Okullarının YKS başarısı

01 Ağustos 2018 17:52


YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler de belli olmaya başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 247 bin 434 adayın katıldığı YKS’de Nesibe Aydın Okulları öğrencileri Türkiye genelinde ilk 100’de 8, 500’de 22, 1000’de 43, 2000’de 102 öğrenci olmak üzere ilk 3000’de 143 öğrenci derece elde etti. Nesibe Aydın Okullarından sınava giren 398 öğrencinin 2018 YKS Türkiye derecelerinden bazıları ise şöyle:


"Ahmet Berk Kanmaz Sayısal 26’ncı,


Hasan Semih Öz EA 34’üncü


Zeynep Baysar EA 39’uncu


Elif Ahsen Çakmakcı TYT 47’nci


Eren Saydam Sözel 53’üncü


Civan İzol Sayısal 63’üncü


Tevfik Bülent Kanmaz Sayısal 97’nci


Benan Çakmak Sözel 99’uncu."




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