Nesibe Aydın Okullarının YKS başarısı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler de belli olmaya başladı. Türkiye genelinde 4 milyon 247 bin 434 adayın katıldığı YKS’de Nesibe Aydın Okulları öğrencileri Türkiye genelinde ilk 100’de 8, 500’de 22, 1000’de 43, 2000’de 102 öğrenci olmak üzere ilk 3000’de 143 öğrenci derece elde etti. Nesibe Aydın Okullarından sınava giren 398 öğrencinin 2018 YKS Türkiye derecelerinden bazıları ise şöyle:

"Ahmet Berk Kanmaz Sayısal 26’ncı,

Hasan Semih Öz EA 34’üncü

Zeynep Baysar EA 39’uncu

Elif Ahsen Çakmakcı TYT 47’nci

Eren Saydam Sözel 53’üncü

Civan İzol Sayısal 63’üncü

Tevfik Bülent Kanmaz Sayısal 97’nci

Benan Çakmak Sözel 99’uncu."