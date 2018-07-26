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26 Temmuz 2018 13:29

Nesibe Aydın’dan Kocaeli çıkarması

Üniversiteye hazırlık alanında, Ankara’da görev yapan iddialı öğretmenlerini Kocaeli’de görevlendirdiklerini açıklayan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan vekili Mirkan Aydın, ilk yıldan itibaren öğrencilerin akademik performansında büyük bir çıkış yakalayacaklarını açıkladı.

Nesibe Aydın’dan Kocaeli çıkarması

26 Temmuz 2018 13:29


Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkanvekili Mirkan Aydın, Kocaeli’de Eylül ayında eğitime başlayacak olan Nesibe Aydın Kocaeli Fen ve Anadolu Lisesi’nde de, ilk yıldan itibaren öğrencilerin akademik performansında büyük bir çıkış yakalayacaklarını belirtti. Mirkan Aydın açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“Kocaeli Nesibe Aydın Okulları iki etaptan oluşuyor. İlk etabını, kentin gözde noktalarında biri olan Yahya Kaptan bölgesinde Fen ve Anadolu Lisesi açılışını yaparak gerçekleştirdik. Lisemize Ankara merkezimizden, en güvendiğimiz matematik, fizik, kimya öğretmenleri ile yöneticilerini atadık. Ayrıca Kocaeli’den ve İstanbul’dan kadromuza katılan çok değerli eğitimciler oldu. Lisemiz müfredatına uyum sağlayacak ve okul sınav barajımızı aşan 200 başarılı öğrencimizle bu yıl önemli başarılar yakalayacağız. Öğrencilerimizden birçoğu, fen lisesi ya da Anadolu lisesi kazanabilecek durumdayken lisemizi tercih ettiler. Hem iddialı bir öğrenci grubunu hem de üst seviyede nitelikli bir öğretmen kadrosunu bir araya getiriyoruz.”


Aydın, ikinci etabı ise şu sözlerle anlattı:


“Projemizin ikinci etabı 3 yıl içinde tamamlanacak olan bir eğitim kampüsü olacak. Yahya Kaptan’a yakın bir bölgede yer alacak olan kampüste, tüm sınıf seviyelerinde hizmet vereceğiz.”




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