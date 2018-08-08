Nesibe Aydın’dan transfer atağı

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı antrenörlüğüne Erman Okerman getirildi.

Bir sene önce kurulan Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükselmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında uzun vadeli hedeflerinin, Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil etmek olduğunu vurgulayan Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, bu hedefin ilk adımını antrenör transferiyle attı. Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yapılan basın açıklamasında, daha önce A Milli Takım Yardımcı Antrenörlüğü, Ümit Milli Takım Başantrenörlüğü yapan ve Süper Lig’de Fenerbahçe gibi köklü takımları da çalıştıran Erman Okerman ile her konuda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Erman Okerman ile imzalanan anlaşmanın ardından transferle ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapan Aydın, “Erman hocanın transferiyle takımımızı daha da güçlendirdik. 2018-2019 sezonunda hocamızın, teknik ekibimizin ve oyuncularımızın gayretiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Yönetim olarak her zaman hocamızın ve takımımızın yanında olacağız” dedi.