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03 Eylül 2018 11:01

Nevşehirliler Başkan Yaşar’ı ziyaret etti

Ankara Nevşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Eren ve Yönetimi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Nevşehirliler Başkan Yaşar’ı ziyaret etti

03 Eylül 2018 11:01


Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Yaşar, Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtuluşunun yolunun millet olarak birlik içinde üretmekten geçtiğini söyleyerek “Türkiye üretmek ve birlik olmak zorundadır. Birbirine kenetlenmiş ve üretmeye adapte olmuş bir milletin karşısında hiçbir kuvvet duramaz ve yıkamaz” dedi.



“Üretmeden ekonomiyi düzeltemeyiz”


Başkan Yaşar, “Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların ve çekişmelerin yansımasını ülkemizde de hissediyoruz. Ancak güzel ülkemizin sahip olduğu değerlerin farkına vararak, özellikle tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerinde her ürünü dışarıdan almak yerine kendi üretim kapasitemizi arttırmalıyız” diye konuştu.


Üretime dayalı bir ekonomi modeli ile Türkiye’nin düze çıkabileceğini de kaydeden Yaşar, “Artık sadece tüketiyoruz. Tahıl ambarı olarak bilinen yurdumuzda artık her ürünü kendimiz üretmek yerine dışarıdan ithal ediyoruz. Hayvancılık konusunda da benzer sahnelerle karşı karşıyayız. Devletin ilgili makamlarının bu hususta çalışma yapması, tarım ve hayvancılığın eski günlerine kavuşturulması gerekmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz sadece birbirimizi ötekileştirmeden birlik olup çalışarak mümkündür” dedi.




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