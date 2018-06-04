Nevşehirliler iftar programında buluştu

Nevşehir Kozaklı Derneği üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi. İlahi dinletileri ve dualarla başlayan iftar programına katılan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan ayında tutulan oruçların sadece aç kalmaktan ibaret olmadığını kaydederek, ’’Ramazan ayı küskünlüklerin, kin ve nefretin ortadan kaldırılıp barış ve huzurun getirilmesi için insanlara sunulmuş bir fırsattır. Arzu edilen bu huzur ortamını kurduğumuz bu sofralarla sağlamak amacıyla ilçemizin her yerinde iftar programları düzenliyoruz. Amacımız, birlik ve beraberliğimizin daim olması ve hoşgörü ve barışın yaşadığımız çevreye egemen olmasını sağlamaktır. Bu sebeple göreve geldiğimiz günden beri eşit yurttaşlık düşüncesi ile hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini sıkıntı yaşamadan mutlu bir şekilde yerine getirmeleri için uğraş veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yaşar, farklılıkların zenginlik sayarak birlikte hoşgörü içerisinde yaşanması gerektiğini vurgulayarak, ’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet ettiği gibi eşit yurttaşlık bilinciyle, din, mezhep ve sosyal sınıf ayrımı yapmadan bu sofralarda bir olarak yaşamamız asıl hedefimizdir. Bu nedenle her vatandaşımızı bir sayarak hizmet götürdük. Çocuklarımızın daha güzel bir Yenimahalle’de büyümesi için uğraş veriyoruz. Ramazanın sonu bayramdır. Çocuklarınızla birlikte güzel bir ramazan geçirmenizi diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Düzenlenen iftar programına Yaşar’ın yanı sıra Başkanvekili Mehmet Kartal, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil,CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Ankara Milletvekili adayları Ahmet Meşe ve Servet Ünsal, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Başar Bal, Nevşehir Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Eren, Ankara Kozaklılılar Derneği Başkanı Hüseyin Ünal ve muhtarlar katıldı.