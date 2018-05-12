Nezaket Elçileri yetenekleriyle göz doldurdu

Türkiye’nin ilk ve tek Nezaket Okulları, Pursaklar Belediyesi bünyesinde, geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerini 7 yıldır yetiştirmeye devam ediyor. Adab-ı muaşeret eğitiminin verildiği 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi yıl sonu etkinliği düzenledi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP İlçe Başkanı Uğur Atagün, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, ilçe müftüsü ve çok sayıda davetlinin izlediği Nezaket Okulu Yıl Sonu Etkinliği renkli anlara sahne oldu.

Aldıkları özel eğitimlerle temizlik adabından arkadaş edinmeye, çevre bilincinden hayvan sevgisine, güzel konuşmadan beden temizliğine kadar yoğun ve eğlenceli bir eğitim dönemi geçiren 600’ün üzerinde Nezaket Elçisi, okulların tatil olmasına günler kala yıl sonu etkinliği düzenledi. Bir yıl boyunca öğrendikleri teorik eğitimleri pratiğe aktaran öğrenciler, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2 saat boyunca hem eğlendi hem de davetlileri eğlendirdi.

"Önemli olan insan yetiştirmek”

Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin öğrencileri belediyeye teslim eden, güvenen ailelere teşekkür ederek, "Türkiye’nin nezaket elçilerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Yol, park, bina, hastane, kültür merkezi yaparsınız. Önemli olan sosyal ve kültürel belediyecilik yaparak insan yetiştirmektir. Bizler Nezaket Okullarımızda milli ve manevi değerlerine bağlı çocuklar yetiştiriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından performanslarını sergileyen minikler Türkiye’nin bütün yörelerine ait oyunları sahneleyip İstiklal Marşı ve türküler okuyarak davetlilerden tam not aldı. Büyüklere taş çıkartan Nezaket Okulu öğrencileri, Kur’an tilaveti, zeybek oyunu, Kafkas gösterisi, semazen ile göz doldurdu. Bin kişilik salonu tıklım tıklım dolduran davetliler, çocuklara gösterilen fedakarlık ve sunulan hizmetlerden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti. Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezi öğrencileri de Başkan Çetin’i çiçeklerle uğurladı.