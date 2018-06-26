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26 Haziran 2018 09:43

Nezaket elçilerinden anlamlı bağış

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu Ayyıldız Şubesi kreş öğrencileri, bir yıl boyunca biriktirdikleri mavi kapak ve pet şişeleri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğine bağışladı.

Nezaket elçilerinden anlamlı bağış

26 Haziran 2018 09:43


Büyük bir duyarlılık örneği gösteren Nezaket Okulu Ayyıldız Şubesi kreş öğrencileri, Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğini ziyaret etti. Burada yapılan atölye çalışmalarını inceleyip bilgi alan öğrencilerin hayal ettiği ürünleri cam sanatıyla şekillendiren ustalar, yaptıkları çalışmaları miniklere hediye etti. Nezaket Okulu öğrencileri de bir yıl boyunca biriktirdikleri mavi kapak ve pet şişeleri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğine bağışladı. Öğrencilerin duyarlılığını takdir eden yetkililer, hem ziyaretten hem de anlamlı bağıştan dolayı Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerine teşekkür etti.




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