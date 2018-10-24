Nezaket Okulunda drama eşliğinde konuşma ve dinleme adabı eğitimi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları'nda etkin ve verimli eğitim hizmeti devam ediyor. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar, aldıkları adab-ı muaşeret eğitimleri ile kısa sürede toplumda fark edilir hale geliyor. Bu eğitimleri tiyatro, ortaoyunu, drama gibi sanatsal faaliyetlerle destekleyen eğitmenler, çocukların düş gücünü geliştirmeye katkı da sunuyor. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu Merkez Şubede ana dili etkinliği, güzel konuşma ve dinleme adabı drama eşliğinde anlatıldı.

Önemli bir öğrenme yöntemi olan drama aracılığıyla çocuklar, olayları ve bunların arasındaki bağlantıyı kolayca öğrenebiliyor. Bu da çocukların problem çözme yeteneğini geliştirerek beceri kazanmasını sağlıyor. Uzmanlar, drama ile çocukların kendilerini daha iyi tanıdığını ve özgüven kazandıklarını belirtiyor. Ayrıca çocukların özel ilgi alanlarının tespit edilmesine de yardımcı olan drama ile öğrencilere yeni bir bakış kazandırılıyor. Pursaklar Belediyesi de 2011'den beri binlerce çocuğa Nezaket Okullarında adab-ı muaşeret eğitimi vererek geleceğin ‘nezaket elçilerini' yetiştiriyor.

Çocukların aldığı eğitimleri takdir eden aileler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e ilçeye bu hizmeti kazandırdığı için teşekkür ettiler.