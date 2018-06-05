Nezaket Okulunda minik aşçılar iş başında

Alışverişin püf noktalarını da öğrenen çocuklar, maketlerle sebze reyonu oluşturup alışveriş yaptı.

Grup etkinliği dersinde önlüklerini ve şapkalarını giyen minikler, kolları sıvayıp masa başına geçti. Öğretmenlerinin de yardımıyla hünerlerini sergileyen minikler, yaptıkları çalışmalarla hem eğlendi hem de meslekleri öğrendi. Bir yandan da alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenen minikler, maketlerle sebze reyonu oluşturup alışveriş yaptı. Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek projesi olan Nezaket Okulunda adab-ı muaşeret eğitimi alan minikler, eğitimlerinin son haftasında eğlencenin keyfini çıkarttı.