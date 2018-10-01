Nezaket Okulunda tiyatro eşliğinde eğitim

2018-2019 eğitim öğretim yılına başlayan Türkiye'nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Saray Kültür Merkezindeki konferans salonunda ‘Nasrettin Hoca ile Okula Merhaba' tiyatrosu ile adab-ı muaşeret eğitimleri görsel olarak anlatıldı. Tiyatroda arkadaş edinme, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi, eğitimin önemi, çevreye duyarlı olmanın önemi, yardımlaşma gibi konular anlatıldı. 3 ile 5 yaş grubundaki çocukların eğitim gördüğü Nezaket Okulları'ndaki tiyatro etkinliğine çocukların yanı sıra veliler de katıldı. Diyaloglarıyla çocukları eğlendiren ve bilgilendiren Nasrettin Hoca karakteri doğru söylemeyi, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi göstermeyi, çevreyi korumayı ve arkadaş edinme gibi konuları kendi üslubunda anlattı. Küçük yaşta çocuklara tiyatro izleme bilinci de kazandırılan sanatsal etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor hem de görerek öğreniyor. Verilen eğitimlerin çocuklar üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten veliler, 2011'den beri projeyi uygulayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür etti.