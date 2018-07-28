Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı ASO Teknik Kolejini ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1.OSB Başkanı Niyaz Akdaş tarafından karşılanan Bakan Abdoulkadri’ye ASO Teknik Kolejinin eğitim uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Ziyarette konuk bakana ASO Teknik Koleji hakkında bilgi veren Özdebir, "Ülkemizde üretilen yüksek teknoloji ürünlerin yüzde 20’si Ankara’da üretilmektedir. Yüksek teknolojik ürünler üretmek için de nitelikli insanlara ihtiyaç var. 2012 yılında kurduğumuz ASO Teknik Koleji ile ülkeye yön verecek ahlaklı mühendis adayları yetiştiriyoruz" dedi.

Sanayiciler olarak bu okulda iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istediklerini belirten Özdebir, "Bu okul hem sanayiciler hem de ülkemiz için çok önemli. Çünkü küresel yarışta firmalarımızın var olabilmesi için bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler" diye konuştu.

ASO 1. OSB Bölge Başkanı Niyazi Akdaş ise yaptığı konuşmada ASO Teknik Koleji ile birlikte standardizasyonun çok ötesinde bir eğitim anlayışını ülkeye kazandırdıklarını, burada eğitim gören gençlerin ülke geleceğine yeni ufuklar, yeni keşifler ve yeni bir vizyon katacaklarının altını çizdi. Akdaş, "Burada eğitim gören gençlere girişimcilik ve yenilik eğitimleri veriliyor. Ülkemizde alışılmış eğitim sisteminden farklı olarak uygulamalı ve inovasyona yönelik çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Buradaki gençlerimiz, ekonomi ve iş dünyasının yetişmiş, becerikli ve hünerli bireyleri olarak aramıza katılacaklardır" diye konuştu.

Nijer Mesleki ve Teknik Eğitim Bakanı Abdoulkadri ise ülkesinin eğitim sitemine dair bilgiler paylaşarak, Nijer’deki öğrenci, okul ve öğretmen istatistiklerini, karşılaştıkları zorlukları ve hedeflerini aktardı. ASO Teknik Kolejinin geleceğe bakan bir okul olduğunu binanın içine girmeden bile hissedebildiğini belirten Abdoulkadri, "Ülkenizde eğitim alanında yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve eğitim sistemi hakkında çok güzel şeyler duyduk. Türkiye’nin de tecrübelerinden faydalanmak ve kendi eğitim modelimizi oluşturabilmek için buradayız. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1.OSB Başkanı Niyaz Akdaş konuk Bakan Abdoulkadri’ye, okulu gezdirdi ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.