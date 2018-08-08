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08 Ağustos 2018 10:24

Nikahta 08.08.2018 yoğunluğu

Sayıların uğuruna inanan 52 çift 08.

Nikahta 08.08.2018 yoğunluğu

08 Ağustos 2018 10:24

08.2018 tarihinde Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu.


Sayıların uğuruna inanan 52 çift, 08.08.2018 tarihinde Mamak Belediyesi Nikah Memurluğu’nda nikah masasına oturdu. 06.06.2016, 07.07.2017 tarihlerinde olduğu gibi bu yılda özel bir günde evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler hayatlarının en anlamlı cevabını verdi. Evlenmek için aylar öncesinden gün alan çiftler hatırlanması kolay olduğu için bu tarihi seçtiklerini kaydetti.


Aile toplumu ayakta tutan en önemli müessesedir diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Bu müessesenin devamlılığı çiftlerin birbirlerine karşı saygıyı korumasından geçiyor. Saygının olduğu yerde sevgide olur, mutlulukta olur’’ ifadelerini kullandı.




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