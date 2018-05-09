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09 Mayıs 2018 10:07

Nisan ayında 9 kilometre imar yolu açıldı

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Nisan ayında başlattığı çalışmaların birçoğunu tamamlayıp, 9 kilometre imar yolu ve 3 bin ton asfalt çalışması yaptı.

Nisan ayında 9 kilometre imar yolu açıldı

09 Mayıs 2018 10:07


Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Nisan ayı içerisinde 37 sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, ihtiyaç olan bölgelerde yeni imar yolları açıp kaldırım yenilemesi yaptı. Kış mevsiminin ardından bozulan yol, kaldırım ve asfaltların bakım onarımı çalışmalarını hızlandıran ekipler, başlatmış oldukları bordür tamirleri, engelli rampaları, park malzemelerinin yapımı, okulların tadilatları, kaldırımların yenilenmesi, asfalt serimi gibi birçok işi tamamladı.


Hızla büyüyen ilçenin ihtiyaçlarını kısa sürede gidererek takdir toplayan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, her gün yaklaşık 35 ila 40 noktada çalışma yürütüyor. Bu titiz çalışmalar ile Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’yi kapsayan geniş bir coğrafyada yaşayan yaklaşık 150 bin kişiye hizmet veriliyor. Nisan ayında 37 sokağın çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 bin ton asfalt serimi yaparken, 8 bin 750 metre imar yolu çalışmasını da tamamladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının da fiziki ihtiyaçlarını karşılayan belediye, çok sayıda engelli rampası, metrelerce kaldırım ve bordür çalışması, yeni halı sahalar, parklar yaptı.




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