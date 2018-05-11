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11 Mayıs 2018 17:25

Obruk Şelalesi 230. tabiat parkı ilan edildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Obruk Şelalesi’nin 230.

Obruk Şelalesi 230. tabiat parkı ilan edildi

11 Mayıs 2018 17:25

tabiat parkı olarak Adana’da ilan edildiğini söyledi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ülkemizin sahip olduğu tabii güzellikleri koruma altına alarak gelecek nesillere aktarılması hususunda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ülkemizin 230. tabiat parkı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun imzasıyla Adana’da ilan edildi. Toplu temel atma ve açılış merasimine katılmak için Adana’ya giden Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, burada sürpriz yaparak Türkiye’nin 230. tabiat parkı olan Obruk Şelalesi Tabiat Parkı’nı ilan etti.



Bakan Veysel Eroğlu’ndan Adanalılara Sürpriz


Toplu temel atma ve açılış merasiminin ardından Bakan Eroğlu, Adanalılara bir sürpriz yaparak yaklaşık 20 metreden düşen şelalesi, endemik ve nadir kelebek türleri ve jeolojik yapısı sebebiyle önemli bir alan olan Obruk Şelalesi Tabiat Parkı’nı ilan etti. Eroğlu’nun imzasıyla tabiat parkı ilan edilen alan, Adana’nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Toplam alanı 2 bin 545 dekar olan tabiat parkının tamamı ise orman mülkiyeti içerisinde bulunuyor.


Obruk Şelalesi Tabiat Parkı’nın sahip olduğu değerler dolayısıyla korunması gerektiğini belirten Bakan Eroğlu, “Tabiatı korumakla mükellef olan bir Bakanlık olarak, bu çok değerli alanı 230. tabiat parkı olarak ilan ettik. Adana’nın tabii değerlerine her zaman sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağız. Bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak durumundayız” dedi.




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