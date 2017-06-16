Oda başkanından TZOB hakkında suç duyurusu

Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Nurettin Akcan, Türkiye’nin en büyük meslek kuruluşu olarak bilinen Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) 5.4 milyon olarak açıklanan üye sayısının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, bu iddiasını yargıya taşıdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliğine seçildiği günden bu yana odanın vermiş olduğu bazı haksız kararlara karşı tek başıma mücadele ettiğini kaydeden Akcan, “Bugüne kadar benim üzerime gelinen haksız bir durum var. Kanuni süreci geçtiğimiz yıldan bu yana bu savaşın içerisindeyim. Bunların birikimi oluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulunun bazı usulsüz kararları var. Kararlar noktasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dosyalarım ile geldim. Görevi kötüye kullanma ile ilgili belgelerim elimde” şeklinde konuştu.

Usulsüz kayyum atama iddiası

Odada usulsüz kayyum ataması gerçekleştirildiğini iddia eden Akcan, “Normalde bir seçim, görevden alma dönemleri yaşadık. Kanun ve hukuka göre hareket ettim. Kanun ve hukuka göre hareket ederek ben seçime gittim. Bugüne kadar TZOB’da bütün başkanlar şu hataya gitmişler; ‘biz seçimle geldik, seçimle gittik.’ O zaman TZOB’da iki tane kanun var. Birisi 18/5, talimat vererek meclise görevden aldırtma yaparlar. Bu talimata uymayanlara da 18/7 diye kanun var. Bu kanunla da odanın ve meclisin yönetimini tamamen lağvederler. Ama ben bunu seçime götürerek yönetimi tekrar devraldım. Bunun üzerine kayyum atadılar. Kayyum da çok farklı bir şekilde çalıştı” ifadelerini kullandı.

Akcan, seçildiği dönemde odanın 12 bin 400 üyesinin olduğunu, bu dönemlerde 12 bin 400 üye sayısının 5-6 bininin ölü ve çiftçiliği bırakmış olduklarını iddia ederek, “Bunların silinmesi için genel merkeze yazı gönderdim. Bunu kabul etmediler” dedi.

Akcan, ayrıca eski Oda Başkanı Faruk Çöklü’nün kendi şahsi davalarını takip etmesi için FETÖ’den tutuklanmış bir avukata 167 bin lirayı odanın hesabından aktardığı iddiasında bulundu.