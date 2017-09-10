Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:31

ODTÜ ile anlaşma sağlandı, çalışmalar hızla başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü’nün ulaşımı için ODTÜ’nün kenarından geçirilecek ve Konya Yolu’na alternatif olarak yapılacak bulvarın çalışmalarına başladı.

ODTÜ ile anlaşma sağlandı, çalışmalar hızla başladı

10 Eylül 2017 14:31


Ankara Valiliği’nde imzalanan protokol kapsamında, ODTÜ Rektörlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde anlaşma sağladığı iki yoldan ilki için çalışmalara büyük bir hızla başlandı. Şehir Hastanesi Kampüsü’nün yapıldığı bölgenin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve Konya Yolu’na alternatif olarak yapılacak, ODTÜ’nün kenarından geçecek 4,8 kilometre uzunluğundaki yol için Fen İşleri ekipleri hemen harekete geçti. 100 iş makinesi ve 400 kamyonla çalışmalarını başlayan Fen İşleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.


Konya Yolu’ndan, İncek Bulvarına, ardından Ankara Çevre Otoyoluna bağlanacak, 4 geliş 4 gidiş şeklindeki bulvar, Ankara’nın önemli ana arterlerinden biri olacak. Yol çalışmaları sırasında güzergahta bulunan ağaçların özel iş makineleri ile taşındığını bildiren Fen İşleri yetkilileri, Ankara Valiliği’nde düzenlenip büyükşehirin ODTÜ ile imzaladığı protokol kapsamında, çalışmalar sırasında her nakledilecek ve kaldırılacak ağaç ile çalı grupları karşılığı 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu dikilecek. Ağaç ve çalı gruplarını ODTÜ’nün göstereceği yerlere dikeceklerini bildiren yetkililer, bulvarın her iki tarafının da Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacağını hatırlattılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç