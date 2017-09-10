ODTÜ ile anlaşma sağlandı, çalışmalar hızla başladı

Ankara Valiliği’nde imzalanan protokol kapsamında, ODTÜ Rektörlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde anlaşma sağladığı iki yoldan ilki için çalışmalara büyük bir hızla başlandı. Şehir Hastanesi Kampüsü’nün yapıldığı bölgenin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve Konya Yolu’na alternatif olarak yapılacak, ODTÜ’nün kenarından geçecek 4,8 kilometre uzunluğundaki yol için Fen İşleri ekipleri hemen harekete geçti. 100 iş makinesi ve 400 kamyonla çalışmalarını başlayan Fen İşleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Konya Yolu’ndan, İncek Bulvarına, ardından Ankara Çevre Otoyoluna bağlanacak, 4 geliş 4 gidiş şeklindeki bulvar, Ankara’nın önemli ana arterlerinden biri olacak. Yol çalışmaları sırasında güzergahta bulunan ağaçların özel iş makineleri ile taşındığını bildiren Fen İşleri yetkilileri, Ankara Valiliği’nde düzenlenip büyükşehirin ODTÜ ile imzaladığı protokol kapsamında, çalışmalar sırasında her nakledilecek ve kaldırılacak ağaç ile çalı grupları karşılığı 2 katından az olmamak üzere ağaç ve çalı grubu dikilecek. Ağaç ve çalı gruplarını ODTÜ’nün göstereceği yerlere dikeceklerini bildiren yetkililer, bulvarın her iki tarafının da Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaçlandırılacağını hatırlattılar.