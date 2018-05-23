Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:32

ODTÜ Teknokent yol projesinde adım adım sona geliniyor

3 katlı ODTÜ Teknokent Kavşağı’nda incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna , ’’ODTÜ Teknokent Kavşağı’nın Bilkent yönü-Eskişehir Yolu güzergahını sağlayan köprüyü geçtiğimiz ay trafiğe açmıştık.

ODTÜ Teknokent yol projesinde adım adım sona geliniyor

23 Mayıs 2018 11:32

Şimdi de Eskişehir Yolu-Bilkent yönü bağlantısını sağlayan köprünün altındaki yolu hizmete sunduk’’ dedi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 3 bin 804 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım başta olmak üzere bölge trafiğine büyük rahatlık kazandıracak ODTÜ Teknokent yol projesi, adım adım ilerliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın 3 katlı ODTÜ Teknokent Kavşağı’nda yaptığı incelemelerde yol çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması talimatının ardından önce Bilkent yönü-Eskişehir Yolu trafiğe açıldı. Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, projedeki ikinci aşama olan Eskişehir Yolu-Bilkent yönünü de hizmete açtı.


Tuna, projenin ikinci ayağı olan yol çalışmalarının tamamlandığını açıklayarak, ’’Başkent’in dört bir tarafında olduğu gibi merkezde de yol çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda ODTÜ Teknokent Kavşağı’nın Bilkent yönü-Eskişehir Yolu güzergahını sağlayan köprüyü geçtiğimiz ay trafiğe açmıştık. Şimdi de Eskişehir Yolu-Bilkent yönü bağlantısını sağlayan köprünün altındaki yolu hizmete sunduk, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.


Havaların ısınmasıyla birlikte, yol yapım ve açım çalışmalarının daha da hızlandırıldığını ifade eden Tuna, ’’Okulların kapanması sonrası bu hızımız daha da ivme kazanacak. Başkent’in dört bir tarafında, sorunlu olduğunu tespit ettiğimiz pek çok kavşak ve yol projemiz bir bir çözüme kavuşturulacak’’ diye konuştu.


Tuna, projede ikinci aşamaya geçilmesiyle Bilkent Üniversitesi’nin merkeze doğru iki yönlü olarak transit geçişlerinin kolaylaştığının altını çizip sürücülerin bundan sonra transit bir şekilde Bilkent’e doğru iki yönlü olarak ulaşım sağlayabileceklerini kaydederek, Şehir Hastaneleri hizmete girmeden yol çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını açıkladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç