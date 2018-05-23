ODTÜ Teknokent yol projesinde adım adım sona geliniyor

Şimdi de Eskişehir Yolu-Bilkent yönü bağlantısını sağlayan köprünün altındaki yolu hizmete sunduk’’ dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 3 bin 804 yataklı Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım başta olmak üzere bölge trafiğine büyük rahatlık kazandıracak ODTÜ Teknokent yol projesi, adım adım ilerliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın 3 katlı ODTÜ Teknokent Kavşağı’nda yaptığı incelemelerde yol çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması talimatının ardından önce Bilkent yönü-Eskişehir Yolu trafiğe açıldı. Yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, projedeki ikinci aşama olan Eskişehir Yolu-Bilkent yönünü de hizmete açtı.

Tuna, projenin ikinci ayağı olan yol çalışmalarının tamamlandığını açıklayarak, ’’Başkent’in dört bir tarafında olduğu gibi merkezde de yol çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda ODTÜ Teknokent Kavşağı’nın Bilkent yönü-Eskişehir Yolu güzergahını sağlayan köprüyü geçtiğimiz ay trafiğe açmıştık. Şimdi de Eskişehir Yolu-Bilkent yönü bağlantısını sağlayan köprünün altındaki yolu hizmete sunduk, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte, yol yapım ve açım çalışmalarının daha da hızlandırıldığını ifade eden Tuna, ’’Okulların kapanması sonrası bu hızımız daha da ivme kazanacak. Başkent’in dört bir tarafında, sorunlu olduğunu tespit ettiğimiz pek çok kavşak ve yol projemiz bir bir çözüme kavuşturulacak’’ diye konuştu.

Tuna, projede ikinci aşamaya geçilmesiyle Bilkent Üniversitesi’nin merkeze doğru iki yönlü olarak transit geçişlerinin kolaylaştığının altını çizip sürücülerin bundan sonra transit bir şekilde Bilkent’e doğru iki yönlü olarak ulaşım sağlayabileceklerini kaydederek, Şehir Hastaneleri hizmete girmeden yol çalışmalarını bitirmeyi planladıklarını açıkladı.