Ödüllü modac,ı sebze- meyve pazarında defile düzenledi

Cizre’de başlayan hayatını İngiltere’ye taşıyan modacı Mehmet Sait Dalmış, Çukurambar’daki İşçi Blokları’nda bulunan sebze- meyve pazarında düzenlediği defile ile dikkatleri çekti.

İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Dalmış, Koleksiyonunu yaklaşık 3 ayda tamamladığını belirterek"Son bir ayda çok fazla yoğunluğum vardı. Geceleri sabahlara kadar çalıştım" dedi.

Genellikle sürrealist Koleksiyon yapmaya özen gösterdiğini vurgulayan Dalmış,

2018 yılında Uluslararası defileler yapmak istediğini söyledi.

En büyük hayalinin şanlı Türk bayrağını Dünya markaları arasında sallandırıp İstanbul’u da Moda başkenti yapmak olduğunu ifade eden Dalmış, moda dünyası ile ilgili düşüncelerini ise, "Moda dünyası insanlar bir renkten değil bütün renklerden beslenmelidir. Boyuna kilosuna ve rengine model seçmelidir" şeklinde ifade etti.

İlk Orta ve Lise öğrenimini Cizre’de tamamladığını anlatan Dalmış, "Liseden sonra İnsanların hal ve hareketleri giyim tarzları dikkatimi çekip bazı insanların hayatı boyunca bir iki renk elbise giyindiğini, Kimilerin ise kendisinin gibi rengarenk giyindiğini fark ederek psikolojiye merak saldım ve psikoloji okumaya karar verdim.

2013 senesinde Makedonya Avrupa üniversitesinde hukuk fakültesi okumaya başladım . 2017 de başarılı bir şekilde mezun olup, şu an Kosova İlliria Kraliyet Üniversitesi Ceza hukukunda yüksek lisans yapmaktadır.

Bitirdikten sonra avukatlık yapmayı düşünmüyorum. Sadece Okumayı hobi haline getirmiştir" diye konuştu.

Tekstil atölyesi açarak, üretime devam ettiğini söyleyen Dalmış, "Hazır giyim sektöründe Türkiye ve Avrupa’ya bağlı ülkelere satış yapmaktayım.

Yaklaşık 2 senedir, çoğu dizilerde gördüğümüz ünlü oyuncuları, Avrupa, İngiliz ve İtalyan ünlü modelleri giydirmektedir"şeklinde konuştu.

Cizre’den başlayan İngiltere’de devam eden bu serüvenini ise Dalmış şöyle dile getirdi:

" Hayatında yapmış olduğu disiplinli çalışmalardan dolayı birden fazla ödül almıştır.

Bunlardan en önemlisi İngiltere Oxford Sokrates Değerlendirme Kurulu tarafından önceki yıllarda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Rusya Başbakanı Viktor Chernomyrdin’e layık görülen Ödülü, İngiltere Oxford sarayında düzenlenen törenle Komite konseyi tarafından alınan kararla, çift dalda en iyi marka, en iyi yönetici ödüllü olan Oxford Sokrates altın ödüllü ve altın madalyasını, almaya hak kazanmıştır. Oxford Sokrates Liderler Zirvesi’nin Katılımcıları, 33 ülkeden İş Adamları, Bilim Adamları, Politikacılar, Diplomatlar ve Akademisyenlerdir.

Oxford Sokrates Ödülü’ Yüksek Eğitim ve Entelektüel Gelişim Alanında Verilen Dünya’nın En Prestijli Ödülü’dür."

Oxford Sokrates ödülünü alması ile ilgili duygularını ise Dalmış şöyle ifade etti:

"2000 senesinde oturduğum yer olan Cizre’de Sigorta şirketi yokluğunu fark edip oraya ilk sigorta şirketini getirmiştir. Bölgede yetkili olduğu sigorta şirketinde satış başarılarından dolayı Türkiye 2.liği ve defalarca Güney Doğu Anadolun Bölge 1.liği plaketlerini aldım. Küçüklüğümden beri alışkındım fakat en değerli ödülü aldığım için çok mutluydum."