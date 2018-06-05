Öğrenciler, Bilim Şenliği’nde hünerlerini sergiledi

Ankara’daki Özel İdeal Beşgen VIP Koleji’nin ikincisini düzenlemiş olduğu Bilim Şenliği’ne çok sayıda öğrenci katıldı. Matematik, bilişim, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yapılan projeler ödüllerine kavuştu.

Öğrenci ve öğretmenlerin düzenlemiş olduğu etkinlikte Prof. Dr. Mehmet Abak, Prof. Dr. Naim Tuğlu, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, TÜBİTAK Pardus Eğitmeni Şenol Aldıbaş ve birçok öğretmenin katılımıyla projeler değerlendirildi. VIP Koleji kurucusu İsmail Kaya, ülke gençlerinin bilimsel etkinliklere daha fazla önem vermesi gerektiğini, bu sayede genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişinin farkındalığına ulaşabileceğini söyledi.