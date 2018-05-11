Öğrenciler Mogan Gölü temizlik çalışmalarını inceledi

Gölbaşı Şehit Bülent Göçer Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Mogan Gölü’nün temizlik çalışmalarını yakından izlemek ve gölün nasıl temizlendiği hakkında bilgi almak için Geotekstil çamur susuzlaştırma tesislerini ve laboratuarları gezdiler. Gölbaşı Belediyesi yetkilileri, Mogan Gölü’nün Temizliği Projesi’nin Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük iç su temizlik projesi olduğunu ifade ederek, öğrencilere projenin gidişatı hakkında bilgi verdi. Projenin amacının gölün eski temizliğine kavuşarak ailelerin huzurlu vakit geçirmelerini ve balık tutmalarını sağlamak olduğunu ifade eden yetkililer, “Temizlik çalışmaları sayesinde göldeki sığlaşma önlenecektir. Şu anda göl temizliği projesinde hemen hemen yarıya gelindi. Gölün temizlik çalışmaları halen devam etmektedir. Gölde İMBAT ile birlikte iki gemi çalışmaktadır. Mogan Gölü’nde yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp çamur taranacak ve geotekstil susuzlaştırma tüpleri ile de taranan çamur bitkisel toprak olarak bertaraf tesislerine gönderilecektir” dediler.

Geotekstil çamur susuzlaştırma tesislerinde incelemelerini tamamlayan öğrenciler, daha sonra dünyada sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altında olan sevgi çiçeği için özel olarak yapılan sevgi çiçeği koruma alanlarını gezdiler.