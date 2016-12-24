Öğrenciler oyuncaklarını Halepli kardeşleriyle paylaştı

Pursaklar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ’Halep Üşüyor Yardım Kampanyası’ çığ gibi büyüdü. 7 tırlık yardım kampanyasına Nezaket Okulu öğrencileri de oyuncaklarıyla destek olup Halepli çocukların yüzünü güldürecek.

Belediyenin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında un, gıda, helva, zeytin, kıyafet, ayakkabı, bot, mont gibi çok sayıda yardım malzemesi toplandı. 7 tırı dolduran yardım kampanyasına belediyenin Nezaket Okulu öğrencileri de oyuncaklarıyla ve elbiseleriyle destek verdi. Toplanan yardım malzemeleri görevli personel tarafından ambalajlanarak tırlara yüklendi. 26 Aralık Pazartesi günü saat 13.00’de Pursaklar Belediyesi önünden törenle uğurlanacak olan yardım tırları Haleplilere ulaştırılacak.