Sınavdan çıkan öğrencilerden bazıları sınavı zor bulurken, bazıları ise “Çok kolaydı” dedi.

Üniversiteye gitmeye hak kazanacak öğrencilerin belirleneceği YKS’nın ilk aşaması olan TYT sınavı sona erdi. Saat 10.15’de başlayan8 ve 12.30’da son eren sınavın ardından salonlardan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi. Sınavdan çıkan Kürşat Karakaya, “Sınav çok kolaydı. Sorular oldukça temel diyebileceğimiz sorulardı” dedi. 3 kez sınava girdiğini belirten Karakaya, önceki sistemle yeni sistemi karşılaştırarak, “Mantık olarak aynıydı, sadece konular ilkokul ya da ortaokul konularındaki yeterliliğin ölçülmesi için gayet kolaydı” dedi.

En son 2015’te sınava girdiğini ve halihazırda bir okulda okuduğunu belirten Merve Arıseven ise, “Bizim girdiğimiz döneme göre konular çok hafifletilmişti, basit bir sınavdı. Özellikle Türkçe ve sosyal bilimler çok basitti” diye konuştu.

İkinci üniversiteyi okumak için sınava giren Doğukan Erdoğan, “Bilgilerim taze mi, yerinde duruyor mu kontrol etmek için sınava girdim. Bu sınav daha zordu, Türkçe daha zordu, matematik daha zordu” şeklinde konuştu.

Sınavdan çıkan Murat Yılmaz da, “Sınav güzeldi, süre yetersizdi yalnız. Özellikle matematik soruları güzeldi. Türkçe’de paragraflar çok uzundu, yetiştiremediğim sorular oldu” ifadesini kullandı.

Üçüncü üniversiteyi okumak için sınava girdiğini söyleyen bir aday da, eski sistemle karşılaştırdığında yeni sistemdeki sınavı daha zor bulduğunu ifade ederek, “Türkçe de, matematik de yoruma dayalıydı, bilgi gerektiren sorulardı” dedi.

Anne-kız sınavdan çıktı

Kızıyla birlikte aynı okulda ve aynı katta sınava giren Özlem Çiftçi ise, “Sınav güzel geçti. Özellikle Türkçe soruları çok zordu. Soruyu okuyorsunuz, şıkları okurken soruyu unutuyorsunuz. Kızım ne der bilmiyorum” dedi. Özlem Çiftçi’nin kızı Özge Ece Çiftçi ise, “Geçen sene de girdiğim için bu sene daha rahattım ama gerçekten geçen seneye göre kolaydı” dedi.

Anne Çiftçi, “Kim daha yüksek puan alır?” sorusuna ise, “Kızım beni geçer herhalde” diye karşılık verdi.