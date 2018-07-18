Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 09:39

Öğrenciler tatil, belediye tadilat yapıyor

Mamak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlamaya başladı.

Öğrenciler tatil, belediye tadilat yapıyor

18 Temmuz 2018 09:39


Çocukların iyi koşullarda öğrenim görmesi için özellikle yaz tatili döneminde kapsamlı tadilat çalışmaları yürüten Belediye, ilçedeki 10 okulun boya, tadilat, bakım ve onarım ihtiyaçlarını gideriyor. Okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına şimdiden hazırlamayı hedefleyen Mamak Belediyesi, huzurlu ve mutlu bir gelecek için eğitime büyük önem veriyor.



"Eğitimde fiziki şartlar önemli"


Ülkenin geleceği olan gençlerin daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri ve sağlıklı bir ortamda yetişebilmeleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Eğitimde fiziki şartlar önemli bir yer tutuyor. Oluşturulan bu şartlar, yavrularımızın hem kişisel gelişimine hem de derslerdeki başarılarına olumlu etkisi oluyor. Bizler de bunun bilinci ile öğrencilerimize okullarımızda kaliteli bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Çocuklarımıza yenilenmiş okullarında şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç