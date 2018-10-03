Öğrencilerden ''Dünya Yürüyüş Günü''nde 10 bin adım

Sağlık Bakanlığı ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ''Dünya Yürüyüş Günü'' etkinliğine katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, ''Sağlık Bakanlığı olarak bu etkinlikte olduğu gibi çocuklarımızı daha sağlıklı bir yaşama teşvik ediyoruz'' dedi.

Türkiye'de ciddi bir sorun haline gelen çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü iş birliğinde Harikalar Diyarı'nda ''Dünya Yürüyüş Günü'' etkinliği düzenlendi. Özellikle çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlığını geliştirmenin hedeflendiği etkinlik, bin ortaokul öğrencisinin 10 bin adım atmasıyla başladı.

Her sene 3-4- Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen etkinliğe katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, ''Obezite bir sağlık sorunu. Bir hastalık olarak artık kabul ediliyor. Toplumda teknolojik gelişmeler ilerledikçe, şehirleşme arttıkça hareketsiz yaşamın ve sağlıksız beslenmenin getirdiği bir obezite ortaya çıkıyor'' ifadelerini kullandı.

''Sağlık Bakanlığı olarak bu etkinlikte olduğu gibi çocuklarımızı daha sağlıklı bir yaşama teşvik ediyoruz''

Obezitenin özelikle çocuklarda genetik faktörlerin ve çevresel faktörlerin eklenmesiyle oldukça önemli bir sorun haline geldiğini vurgulayan Güven şöyle devam etti:

''Obezitenin kendi başına bir problem olmaktan çok beraberinde getirdiği sorunlar var. Kalp sorunları, inme, diyabet, eklem veya iskelet sistemi sorunları, karaciğer sorunları gibi birçok sistemi etkileyen bir rahatsızlık. Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkması durumunda da ailelerdeki yaşamlarında olumsuz etkileri olabiliyor. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bu etkinlikte olduğu gibi çocuklarımızı daha sağlıklı bir yaşama teşvik ediyoruz. Bunun için birçok etkinliğimiz var. Gerek tanıtımlar anlamında gerekse bu şekilde hareketli yaşamı teşvik eden, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden etkinliklerimiz var. Bu da o etkinliklerden birisi. Çocuklarda duyarlılığı artırmak ve bundan sonraki yaşamlarında harekete teşvik etmek amacıyla yapılan bir etkinlik. Yaklaşık bin civarında öğrenci var burada. Özellikle katılımı sağlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah bu burada kalmaz. Çocuklarımızı bundan sonraki yaşamlarında da harekete devam ederler. Arkadaşlarımız sağlıklı yiyecekler dağıttılar. Çocukların da bundan sonra özelikle aileleri tarafından sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi lazım. Çünkü hazır ve katkılı gıdalar sağlıksız beslenmeye yol açıyor. Özellikle de çocukların bu gıdalardan uzak tutulması önemli. Okullarda da artık kantinlerde bu tür gıdaların satılması yasak. Biz genetik faktörleri ortadan kaldıramayız ama genetik faktörlere ilave olabilecek obezite ve diğer hastalıklar gibi hastalıkları ortadan kaldırabilecek ya da geç ortaya çıkmasını sağlayacak, kontrol altında tutabilecek etkinlikleri teşvik etmemiz lazım. Sağlık Bakanlığı ekibi olarak bunu yapıyoruz. Farkındalığı artırmak ve duyarlılığı sağlamak amacıyla bugün bu etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor. İnşallah amacına ulaşır.''

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güven, trans yağların kaldırılmasına ilişkin çalışmaların ne durumda olduğuna yönelik soruya, ''Hükümetin 100 Günlük Eylem Planı içerisinde Sağlık Bakanlığının trans yağların oranını azaltması var. Bunu birden bire kaldıramıyoruz ama kademeli olarak azaltarak zaman içerisinde tamamen sıfırlamak bizim de hedeflerimiz arasında'' yanıtını verdi.

''Gerek gıdalarda yapılacak düzenlemeler, gerek sağlıklı yaşam ortamının oluşturulması, kişilerin hareketli yaşama teşvik edilmesini önemsiyoruz''

Güven, ''Obeziteyle mücadelede nasıl çözümler öngörüyorsunuz?" sorusuna ise, ''Birincil olarak çocukluk yaşı obeziteyi öncelememiz gerekiyor. Çocukluk yaşı obezite ileri yaşta da devam ediyor. Bunun için gıdalarda yapılacak düzenlemelerde Tarım Bakanlığıyla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Gerek gıdalarda yapılacak düzenlemeler, gerek sağlıklı yaşam ortamının oluşturulması, kişilerin hareketli yaşama teşvik edilmesini önemsiyoruz. Bu konuda etkinlikler de yapıyoruz. Bu sadece bizim teşvik etmemizle değil, toplumun da buna özen göstermesi gerekiyor. Şehir yaşamı arttıkça maalesef hareketsiz bir topluma dönüştük. Bunu ne yapıp edip, ortamlar oluşturup, günümüzün iş hareketi içerisinde bir saatini bu işe ayırıp bir hareket ortamı oluşturmamız lazım. Gerek obezite, gerek diyabet sadece gıda kontrolü veya sadece hareketle kontrol altına alınamıyor. İkisini de birlikte yapmamız gerekiyor. Biz bu etkinlikleri artıracağız. Duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Ailelerin de çocuklarını sağlıklı beslenme ve hareket konusunda teşvik etmeleri gerekiyor. Bugün internet dünyasındayız. Artık çocuklar odalarına çekilip internette gezmeyi seviyorlar. Biz onları internette değil parklarda gezmeye teşvik etmeliyiz'' yanıtını verdi.

Etkinliğe katılan İbrahim Kaplan isimli öğrenci, ''Yürüyüşe geldik öğretmenlerimizle birlikte. Çok eğlendik. Eğlence parklarında oynadık. Yürüyüş çok güzeldi. Yorulduk. Arkadaşlarımızla birlikteydik. Evde futbol oynuyorum. Bazen yürüyüşlere katılıyorum arkadaşlarımla, bazen de annemle buraya gelip oyun oynuyoruz. Yarım saat koşuyoruz burada, sonra da evimize gidiyoruz'' dedi.

Belen Koca adlı öğrenci de, "Herkesin spor yapmadığı bir dünyadayız artık. Çünkü kimse spor yapmak istemiyor, üşeniyor. Bu yüzden geldim. Yürüyüş iyiydi, yorulduk. Çok eğlendim'' şeklinde konuştu.

''Çocukların bu yaşta sağlıklı yaşamayı öğrenmeleri, uygulamaları güzel bir şey''

Yaşar Kıvrakoğlu isimli vatandaş, ''Çok güzel bir uygulama. Tesadüfen geldim. Torunlarımla geldik, eğleniyoruz. Güzel bir hizmet. Çocukların bu yaşta sağlıklı yaşamayı öğrenmeleri, uygulamaları güzel bir şey. Bizim için de önemli ama biz biraz ihmal ediyoruz. Sağlıklı yaşamak için spor yapmak lazım. günde 10 bin adım atmasam da 2-3 kilometre yürüyorum'' açıklamalarında bulundu.

Emel Soyer isimli vatandaş da, ''Çok güzel bir etkinlik. Kızım okula gidiyor, o söyledi. Bu etkinliklerin devam etmesini isterim. Küçük bebeğim var, çok fırsat bulamıyoruz egzersiz için ama yürümeye çalışıyoruz'' dedi.

Ayşe Serra isimli çocuk ise babasıyla beraber etkinlikte yürüdüğünü ve bundan sonra da her gün yürüyeceğini söyledi.

Etkinlikte spor yapan Sema Tüfekçi, ''Çok güzel bir etkinlik, enerjimiz yükseldi. Gerçekten çok güzel bir gün geçiriyoruz. Hareket etmek insanın enerjisini artırıyor, daha mutlu ediyor. Her zaman katılmayı düşünüyorum. İş temposundan dolayı evden erken çıkıp geç girdiğimiz için buna fırsat bulamıyoruz ama hafta sonları yürümeye çalışıyorum çocuklarla'' dedi.

Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte öğrenciler farklı parkurlarda oyun oynayıp spor yaptı. Etkinlik sonunda öğrencilere Sağlık Çocuk Dergisi, kitapçıklar, şapka, tişört, raket ve atlama ipi verildi.