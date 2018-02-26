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26 Şubat 2018 16:46

Öğrencilerden Mehmetçik’e moral mektubu

Ankara Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral vermek amacıyla yaptıkları resim ve yazdıkları mektupları Genelkurmay Başkanlığına gönderdi.

Öğrencilerden Mehmetçik’e moral mektubu

26 Şubat 2018 16:46


Öğrencilerinden gelen mektup ve resim gönderme fikri üzerine harekete geçen Okul Müdürü Yakup Ünsal, öğrencilerinin yazdığı mektupları Genelkurmay Başkanlığına gönderdi. Okul Müdürü Yakup Ünsal yaptığı açıklamada, "Afrin’de gerçekleştirilen operasyondaki Mehmetçiklerimize moral olması amacı öğrencilerimizin bizlerden talep ettiği mektup ve resim gönderme talebine kayıtsız kalamadık. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları orada savaşan askerlerimize göndermek için bir çalışma başlattık. Operasyona katılan askerlerimiz için öğrencilerimiz resimler yaptı, mektuplar yazdı. Biz de bunu idare olarak değerlendirdik. Yaklaşık 41 adet resim ve mektubu askerlerimize moral olsun diye Genelkurmay Başkanlığına gönderdik. İnşallah onlara bir nebze moral oluruz" diye konuştu.




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