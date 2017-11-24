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24 Kasım 2017 17:31

Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz

Ankara’nın Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrencileri, Öğretmenler Günü’nde okul çıkışında İstiklal Marşı yerine "Benim Adım Öğretmen" şarkısını söyledi.

Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz

24 Kasım 2017 17:31

Okulun öğretmenleri duygu dolu anlar yaşadı.


Ankara’nın Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla saat 16.00’da okul çıkışı öğretmenlerine sürpriz yaptılar. İstiklal Marşı okumak için sıraya giren öğrenciler, müzik öğretmeni Filiz Çağlar’ın koreografisiyle hep bir ağızdan "Benim Adım Öğretmen" şarkısını söylediler. Öğrenciler keyifle şarkıyı öğretmenlerine armağan ederken, öğretmenler, Okul Müdürü Esen Keskin ve Müdür Yardımcıları Sibel Şen ile Bekir Yılmaz duygusal anlar yaşadı. Müdür Esen, çok şaşırarak ne diyeceğini bilemedi. Doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural da bu anları çektiği videolarla görüntüledi.




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