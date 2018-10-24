Öğrencilere “Hayvan Sevgisi” semineri

Seminerde Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi M. Selami Kıbrıs ve Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekimi Nihal Yükseksarıöz, çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştı. Hayvan sahiplenmenin önemli bir sorumluluk olduğuna değinen Yükseksarıöz, “Hayvanları besleyin. Onların su içmesi için evinizin önüne su kapları koyun. Ama eğer bir hayvanı sahiplenirseniz, öncelikle o sorumluluğu almanız gerekiyor. Sonra onları terk etmeyin” dedi.

Öğrenciler, Yükseksarıöz'ün konuşmasının ardından heyecanlı bir şekilde “Kediler İçin Neler Yapabiliriz” çizgi filmini izlediler.

“Sağlıklı koşullarda yaşamaları için mücadele veriyoruz”

Daha sonra Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Selami Kıbrıs'ın söylediklerini can kulağıyla dinleyen çocuklar, Kıbrıs'a sorular sordu. Öğrencilere Yenimahalle Belediyesinin Macun Mahallesi'nde bulunan Geçici Hayvan Bakım Evi'nden bahseden Kıbrıs, “Barınağımızda sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamaları için mücadele veriyoruz. İsterseniz siz de bakım evimizden hayvan sahiplenebilirsiniz. Ama bu hayvanların sorumluluğunu alabilecekseniz” diye konuştu.

Seminerin sonunda öğrencilere içerisinde defter, kalemlik ve şapka bulunan çantalar dağıtıldı.