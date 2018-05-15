Öğrencilerin ‘milli ulaşım’ tasarımları ödüllendirildi

Öğrenciler geldi. Milli otomobili yaptınız mı? Yaptılar" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle düzenlenen, "Bir Düşün Sen" temalı Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması Türkiye Sergisi ve ödül töreni düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yarışma ile öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları teknoloji ve tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin sorumluluk duygusu, özgün ve yenilikçi düşünce becerilerini öğrencilerin kazanmasını istediklerini ifade etti.

Milli otomobilin tasarımı için öğrencilerin hazır olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye yeni bir otomobil kazandırmak için uğraşıyor. Yeni otomobilin tasarımı nasıl olacak diyor. Sayın bakan çok uzağa gitmeye gerek yok. Bak öğrenciler geldi. Milli otomobili yaptınız mı? Yaptılar. Ancak Sayın Bakanıma diyorlar ki, ’siz milli otomobil istediniz biz bonus olarak da milli gemi, milli tren, milli uçağı veriyoruz.’ Yeter ki insanımıza güvenin. İnsanımıza güvenirseniz, çözemeyeceğimiz problem, aşamayacağımız engel yoktur. Biz evlatlarımıza güveniyoruz. Bizlerden çok daha iyi eğitim aldığınızı hem biliyoruz hem de inanıyoruz. Bundan dolayı da diyoruz ki yarınımız çok daha aydınlık çok daha güzel olacaktır. Düşünen, sorgulayan gençlere ihtiyacımız var. Düşündüğünü tasarlayan, tasarladığını üreten, ürettiğini geliştiren, halkının ve milletinin hizmetine sunan gençlere ihtiyacımız var. Biz bu neslimizin böyle olduğuna inanıyoruz. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza ve öğretmenlerinize sonsuz teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin petrol, doğalgaz zengini bir ülke olmadığını ancak ülkenin satın alma gücü paritesi bakımından dünyanın 13’üncü büyük ülkesi olduğunu ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefinin bulunduğunu vurgulayan İsmet Yılmaz, "Bunun için düşünen, sorgulayan, düşündüğünü tasarlayan, tasarladığını üreten, ürettiğini geliştiren, halkının, milletinin hizmetine sunan gençlere ihtiyacımız var. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillere ihtiyacımız var. Biz bu neslimizin böyle olduğuna inanıyoruz" dedi.

Törende konuşan Özlü ise, Türkiye’de ortaokullarda öğrenim gören 10 ile 14 yaş arası yaklaşık 6,5 milyon öğrenci bulunduğunu bildirdi. Çocukların "güçlü ve büyük Türkiye"yi daha da ileriye taşıyacak beyinler olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin içinde eminim ki tasarımlarıyla, icatlarıyla, ortaya çıkaracakları ürünlerle dünyaya örnek olacak, parmakla gösterilecek yetenekler var. Türkiye’nin her yerinde işlenmeyi bekleyen cevherler var. O cevherleri ortaya çıkarmak, geleceğe damga vuracak beyinlere uygun ortamı ve şartları oluşturmak bizim görevimizdir. Onlara yeni dünyanın kapılarını aralayacağız, doğru şekilde yönlendireceğiz."

Özlü, Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması’nın teması olan "Bir Düşün Sen" çağrısının, çocuklara verilebilecek en önemli öğütlerden biri olduğunu ifade etti. Özlü, çocukları geleceğin umudu olarak gördüklerini, ülkenin geleceğini onların kodlayacağını söyledi.

Türkiye’nin "Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri Sanayi Ülkesi" hedefi doğrultusunda önemli mesafeler almaya devam edeceğini söyleyen Özlü, şunları kaydetti:

"Yerli otomobil yapma irademizde hiçbir eksilme yok. Aksine Türkiye’nin otomobili için daha azimle çalışmaya devam ediyoruz. Yerli otomobil süreci sorunsuz şekilde ilerliyor. Türk sanayisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından bir simge de olacak Türkiye’nin otomobili, çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip bir otomobil olacak. Türkiye’nin otomobili, çocuklarımız için de yol gösterici olacak. Bizim başardığımızı görüp, çok daha fazlasını çok daha iyisini çocuklarımız yapacak. Bu yarışmada olduğu gibi çocuklarımız da geleceğin otomobilini tasarlayacak, yazılımcılar geleceğin teknolojisini geliştirecek, mühendisler geleceğin otomobilini yapacak ve hep birlikte dünyaya ’Made in Turkey’ damgasını vuracağız."

İsrail’in dün Kudüs’te gerçekleştirdiği ve onlarca Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyı lanetleyen Özlü, Gazze’deki çocukların çok kötü uygulamalara, zulümlere maruz kaldığını dile getirdi. Özlü, "Gazzeli kardeşlerinizi, Filistinli yaşıtlarınızı aklınızdan çıkarmayın. Onlar için dua edin. Filistinli kardeşleriniz için düzenlenen yardım kampanyalarına siz de mutlaka katılın. Dünyanın tüm mazlum çocukları için yardım elinizi uzatın. Emin olun bilimde ve teknolojide sizlerin elde edeceği her başarı, dünyanın bütün mazlum çocuklarına umut olacak. Sizlerin imza atacağı her icat günahsız çocukların geleceğini aydınlatacak" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de, öğrencilere büyük düşünmeleri gerektiğinde uyarılarda bulundu. Şahin, “Sizler bizim istiklalimiz, istikbalimizsiniz. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Sizler çok şanslısınız. Biz size büyük düşünün diyoruz. Büyük düşünün diye sizi teşvik ediyoruz. Bugünün çağında sizi yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Biz büyük bir milletiz ve büyük hedeflerimiz var. Cumhuriyetin yüzüncü yılında dünyanın 10’uncu ekonomisi olacağız. 2071 hedefimiz var. Belki biz görmeyeceğiz ama sizleri yarınlara hazırlamak için, sizin büyük düşünmenizi sağlamamız buna fırsat vermemiz ve bu konuda teşvik etmemiz gerekiyor. Bu proje çok önemlidir” dedi.

Ulaşım araçlarının akıllandırılması gerektiğini belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle şehir yaşamında yaşam kalitesini vatandaş memnuniyetini artırabilmemiz için tek başına yol yapmak yetmiyor. Teknolojiyi, bilgiyi çok iyi kullanmamız, gördüğünüz bütün ulaşım araçlarını akıllandırmamız gerekiyor. Yaşam kalitesine dokunmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefe ulaşmak için büyük bir gayretle ile yolumuza devam ediyoruz. Kalkınma yerel de başlıyorsa bizde her birinizin getirdiği şehirdeki tecrübe ve bilgiyle bu önemli çalışmada hep birlikteyiz.”

Konuşmaların ardından Bakanlar Yılmaz, Özlü ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi ve tasarımların yer aldığı stantları gezdiler. Stant başında öğrencilerden bilgi alan Özgü, şunları söyledi:

“Taze beyinler, yeni fikirler çok yaratıcılar. Yerli marka otomobil bir teknoloji projesidir. Türkiye’nin teknolojide otomotiv sanayinde teknolojide açılıp yapmasını sağlayacak bir projedir. Dolayısıyla bir gençlerimize çok güveniyoruz. Otomobil tasarımı bir defa yapılan bir iş değildir. Modeller değişir. Her 4 yılda bir yeni tasarım yapılır. Tasarımlara çok ihtiyacımız var. Bu gençlere çok ihtiyacımız var.”