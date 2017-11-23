Öğretmenler Günü’ne özel konser

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın’ın da izlediği konsere öğretmenler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Konserde solistler Sakine Fidan Kurbani ve Cengizhan Akar seslendirdikleri türkülerle dinleyicileri bir Anadolu turuna çıkarırken, Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” türküsünü seslendiren solist Akar da büyük alkış aldı. "Mektebin Bacaları", "Erik Dalı Gevrektir" ve "Kesik Çayır Biçilir mi?" türküleri ise salondakileri adeta coşturdu. Halaylar ve alkışlarla türkülere eşlik eden dinleyiciler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler. Koro Müdürü Hasan Öztürk “Türkiyem” türküsünü seslendirirken, dinleyiciler türküye alkışlarıyla tempo tutarak eşlik ettiler.

Konserin sonunda Öztürk ve solistlere çiçek takdim ederek teşekkür plaketi veren Başkan Ak, “Koromuz Öğretmenler Günü münasebetiyle çok güzel bir konser verdi. Geleceğimize ışık tutan ve çocuklarımızı güvenle geleceğe hazırlayan fedakar öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Anne ve babamızdan sonra ilk aklımıza gelen öğretmenlerimizdir, mesela 40 yıl geçmesine rağmen hala ilkokul öğretmenim Musa Kazım Türk’ü unutmuyorum, bende emeği çoktur. Bütün öğretmenlerimizin bu kutsal görevlerinde başarılarının devamını diliyor, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.