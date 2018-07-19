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19 Temmuz 2018 11:51

OHAL bitti, CHP’li Aytuğ Atıcı sakalını kesti

Olağanüstü Hal’i (OHAL) 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL’in kalkması ile sakallarını kesti.

OHAL bitti, CHP’li Aytuğ Atıcı sakalını kesti

19 Temmuz 2018 11:51


OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL’in kalmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle birlikte berbere giden Atıcı, "Dönemin Adalet Bakanı’nın TBMM kürsüsünden OHAL’i sadece 3 ay için çıkardıkları, hatta 3 ay bile sürmeyeceği söyleminin büyük bir yalan olduğu sonradan anlaşılacaktı. Bu ifadelerin üzerinden 3 ay değil 24 ay, 90 gün değil 729 gün geçti. 729 günün her anında OHAL’in kötülükleri hatırlansın ve Olağanüstü Hal uygulaması üçer aylık sürelerle tam 7 kez uzatılsın diye el kaldıranlar beni gördükçe utansın diye, sakalımın her teliyle her gün eylem yaptım. Bildiğim kadarıyla parlamento tarihinin en uzun eylemini yapmış oldum. Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım" ifadelerini kullandı.




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