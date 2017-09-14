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14 Eylül 2017 16:29

Okul alışverişi için Nata Vga’ya

Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi okulların açılması ile birlikte yoğun ilgi görüyor.

Okul alışverişi için Nata Vga’ya

14 Eylül 2017 16:29

Ekonomik koşullar müşterileri daha fazla oranda hesaplı alışverişe yönlendirdiğinden Nata Vega AVM müşterilerin ilk tercihi oluyor.


Hesaplı alışveriş denince akla ilk gelen yerlerden biri olan AVM, içinde bulundurduğu markalarla; çantadan ayakkabıya, kırtasiye malzemesinden okul formasına kadar birçok ürünü okul alışverişi için ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerini bekliyor.


Çocukları her şartta düşünen alışveriş merkezi, okulların açılması ile birlikte etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Her hafta sonu gerçekleşen; Balon Show, Sirk Gösterisi, Çocuk Tiyatroları, Muppet Show, Sihirbaz Show ve daha birçok etkinlik AVM’de 14:00-16:00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini bekliyor.




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