Okul Güvenliği Toplantısı Ankara'da gerçekleşti

Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığında, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği İstişare Toplantısı Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcıları Kemal Karadağ ve Ali Sözen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Ankara Valisi Erkan Topaca yeni eğitim-öğretim başlangıcında Ankara'daki hazırlıkları, okulların ve öğrencilerin güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri gözden geçirmek, koordine etmek ve eğitim-öğretimi sorunsuz başlatmak üzere yapılan toplantıda şunları kaydetti:

“Okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenliği ile ilgili almış olduğumuz tedbirleri tekrar gözlemleyerek son şeklini verdikten sonra Pazartesi gününden itibaren tüm Ankara'mızda eğitim ve öğretimi sorunsuz başlatmak üzere toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantı yapılan hazırlıkların finali niteliğindedir. Bunun öncesinde gerek öğretmen ihtiyacının karşılanması gerekse okulların fiziki olarak eksikliklerin giderilmesi, tamirat tadilat işleri dahil hepsi sonuçlandı. Burada yaptığımız değerlendirmeler ve alacağımız kararlar çerçevesinde sorunsuz bir eğitim öğretime dönemine başlamak istiyoruz. 2017-2018 döneminde ciddi sorunlar olmadı. Okul alt yapısı konusunda şu anda devam eden 360 tane okul projemiz ve yaklaşık 10 bin 500 derslik inşaatımız devam ediyor. Bunun önemli bir kısmını yaklaşık bin 500 dersliği Pazartesi itibari ile eğitim-öğretime açmış bulunuyoruz. Ondan sonra ortalama her ay bin -bin 500 dersliği eğitim-öğretime okullarımıza açmış olacağız. Bu konuda Ankara'nın tekli eğitime geçiş konusunda hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda 2019-2020 eğitim öğretim dönemine kadar Ankara da bütün okullarımızda tekli eğiteme geçmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor."

"Çocukların etkilenmemesi için tedbirler aldık"

Okul güvenliği konusunda da değerlendirme de bulunan Vali Topaca şunları söyledi: “Gündeme gelen bir diğer konu ise okul güvenliği ile ilgili emniyetimiz, jandarmamız, okul idareleri dahil olmak üzere görevli olan bütün arkadaşlarımız etkili bir iş birliği ile geçen yılı sorunsuz olarak kapattık. Ciddi bir sıkıntı olmadı. Ankara'da İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde okulları risk durumuna göre sınıflandırdık. Risk derken değişik açılardan ele alıyoruz. Güvenlik, trafik, diğer çevresel faktörler olmak üzere sınıflandırdık. Risk düzeyi yüksek olan okullarımızda sürekli polisimiz, güvenlik görevlilerimiz dahil olmak üzere görev alıyor. Sadece riskli okulları sınıflandırmadık. Parklarımızı da risk durumuna göre sınıflandırdık ve buralarda da ona göre ayrıca tedbirlerimiz var. Öğrencilerimizi olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğümüz, etkileme ihtimali olan kamuya açık yerleri, internet kafeleri ve diğer umumi hizmet veren mekanları da çocuklarımızın buralardan etkilenmemesi veya yaş olarak gitmemesi gereken iş yerlerine, eğlence mekanlarına da girişlerin engellenmesi yönünde de çok ciddi tedbirler aldık.”

Uyuşturucu ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmadı

2017-2018 eğitim-öğretim dönemlerinde Ankara'da uyuşturucu ile ilgili ciddi sıkıntıların olmadığını belirten Vali Topaca, “Kamuoyunun çok gündemine gelen okullardaki uyuşturucu konusunda net olarak şunu ifade edebilirim ki 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi boyunca Ankara'da hiçbir okulumuzda uyuşturucu konusunda bir olay olmamıştır. Okulların içinde bu konuda herhangi bir risk oluşmamıştır. Vatandaşlarımızın da bu konuda rahat olmasını özellikle vurgulamak istiyorum. 2017-2018 itibari ile Ankara'da toplamda 145 öğrenci bu da okul dışında, eğlence mekanları ve parklarda dahil olmak üzere farklı yerlerde uyuşturucu konusunda işlem yapılmıştır. Bunun 20 kişisi 18 yaş üzerinde 125 öğrenci de 18 yaş altındadır. Geçen yıl Ankara'mızda okul çevrelerinde uyuşturucu satışı yapıldığına dair 13 ihbar yapılmış ve bu ihbarlar değerlendirilmiştir. Dolayısıyla kamuoyunda söylendiği gibi okullarımız ve çevresinde velilerimizin çok endişe edeceği bir durum yoktur. Bunun tedbirini alıyoruz ve bu konuda gerek emniyet teşkilatımız, gerek jandarma teşkilatımıza gerek okul yöneticisi ve idarecilerimize de ‘asla gevşemeyin ve bu konuda da rahat davranmayın. Sıfır ihtimal de dahi olsa her türlü ihbarı, her türlü bilgiyi değerlendirin çocuklarımızı bu illetten koruyalım' şeklinde anlayışla da hareket ettiğimiz ve bütün görevlileri, anneleri babaları bu yönde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanabiliriz. Uyuşturucu ile mücadele polisin ya da jandarmanın yapacağı ya da okul idaresinin yapacağı bir şey değildir. Topyekun bir mücadeledir. Annelerin, babaların, bütün vatandaşlarımızın katılması gereken bir mücadeledir. Bu konuda 2018 yılı içinde bugüne kadar Ankara'mızda hakkında işlem yapılan kişi sayısı 6558'dir. 6558 kişiden 1626 kişi, uyuşturucu satmaktan, dağıtmaktan veya kullanmaktan değişik şekillerde o faaliyetler içerisinde olmaktan tutuklanmıştır. Hiçbir tolerans göstermeden kim varsa, hangi grup varsa üzerine gidiyoruz. Bu vesileyle bu çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen polisimize, jandarmamıza diğer görevli arkadaşlarımıza da ben huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmalar daha da azimli bir şekilde, kararlı bir irade ile devam ettirilecektir” diye konuştu.

"Çocukları istismar edecek olaylara izin vermeyeceğiz"

Vali Ercan Topaca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da okulların çevresinde asayiş olaylarına veya çocukları istismar edecek hiçbir olaya izin vermeyeceklerini belirterek, “Ankara'da ilkokul, ortaokul ve lisede olmak üzere yaklaşık 950 bin öğrencimiz var. Kayıtlar henüz tam netleşmediği için genel rakam veriyorum. Ayrıca Ankara'mızda 350 bin civarında da üniversite öğrencimiz var. Toplamda bir milyon üç yüz elli bin civarında öğrencimiz var. Biraz önce bahsettim bir milyon üç yüz elli bin öğrenciden uyuşturucu ile ilgili hakkında işlem yapılan 145 öğrenci. Bir de asayiş ve diğer olayları kattığımız zaman sayı 450'dir. Tüm okullardaki olay sayısı 225, bu olaya karışan öğrenci sayısı da 450'dir. Bir milyon 350 bin öğrenciye bunu oranladığımız zaman bu rakamın on binde bir-iki seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla okullarımızın herhangi bir güvenlik sorunu yoktur. Bu konuda tedbirleri aldık ve kararlıyız. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden, her türlü istismardan, her türlü riskten uzak bir şekilde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamlamayı umuyorum. Bu anlamda da her türlü tedbiri aldığımızı, alacağımızı, kararlı davranacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ercan Topaca, yaptığı değerlendirmelerden sonra yeni eğitim öğretim yılının çocuklara ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.