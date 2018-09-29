Okul kantinlerine sıkı denetim

2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılının başlamasının ardından Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul kantinleri denetimlerine hız verdi.

Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde kantin ve kafeterya bulunan tüm okullarda yapılan denetimlerde, genel temizlik, iş kıyafeti, kaliteli gıda malzemesi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda maddelerinin muhafazası gibi konularda denetimlerini sürdürüyor.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Keçiören Belediyesi, okul kantinlerini denetleyerek dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklara ve obeziteye karşı sağlıklı nesillerin yetişmesine de katkı sağlıyor.

Gazlı içecek, kızartma ve cips gibi ürünlerin satışını yapan kantin işletmecilerini önce uyaran daha sonra uyarıları göz ardı ederek kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayarak Belediye Encümeni'ne sunan Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, amaçlarının öğrenci sağlığını korumak olduğunu belirterek kantin işletmecilerini de sağlıklı besinler satmaları hususunda bilgilendiriyor. Ayrıca, öğrenci sağlığını tehdit eden, okul önlerindeki denetimsiz gıda satışı yapan seyyar satıcılara da göz açtırmayarak çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine de izin vermiyor.

Çocuklarımızın sağlığı hepimize emanet

Türkiye'nin nüfus itibariyle en büyük ilçelerinden olan Keçiören'in yaklaşık 170 bin dolayındaki öğrenci sayısıyla da birçok ilin nüfusundan büyük olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, denetimlerdeki amaçlarının ceza kesmek değil öğrencilerin sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı gıdalarla beslenmeleri gerekiyor.

Öğrencilerimizin pek çoğunun okullarda bulunan kantinlerde satılan gıda ürünleriyle beslendiklerini göz önüne alırsak öğrencilerimizin sağlığı bu işletmelere ve işletmecilere emanettir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri açısından kantinlerin hem temizlik yönünden hem de buralarda satılan gıda maddeleri açısından son derece düzenli olmaları lazım Ekiplerimiz denetimlerde öncelikli olarak işletmelere uymaları gereken konularda uyarılarda bulunarak onların bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyor” dedi.

Çocukların sağlığını korumak için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Başkan Ak, denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam ettirileceğini sözlerine ekledi.