Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan

Nata Vega AVM bu günlerde "Okula Dönüş" kampanyasıyla yüzleri güldürüyor.

Veliler Nata Vega Alışveriş Merkezi’nin kazandıran fırsatı sayesinde hesaplı ve kalteli alışverişin keyfini çıkarırken, içinde bulunan go-kart, buz pisti, oyun alanları ve sineması ile çocuklar da eğlenceli vakit geçiriyor. Alışverişi kazançlı hale getirmek ilkesinden ödün vermeyen AVM, okula dönüş kampanyası ile tüm Ankaralılara harcarken kazanma fırsatı sunuyor.

Ziyaretçilerine özel okula dönüş kampanyası başlatan alışveriş merkezi, okulların açıldığı ve kırtasiye alışverişinin yoğun olduğu bu dönemde gerçekleştirdiği "Yeni Sınıfın İlk Hediyesi" kampanyası ile hem öğrencilerin hem ailelerinin yüzünü güldürüyor. 18-22 Eylül tarihleri arasında tek seferde yapılan 200 TL ve üzeri alışverişlerde ziyaretçiler, 16 çeşit, 63 parça olan kırtasiye setinden 1 adet hediye alma hakkına sahip oluyor.