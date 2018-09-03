Okullar yeni döneme hazır

Keçiören Belediyesi okulların açılmasına sayılı günler kala bölgedeki okulların iç ve dış tadilatlarını tamamlayarak, okulları eğitim -öğretime hazır hale getirdi. Okul çevrelerindeki bordür, tretuvar ve kilit taşı yapımını tamamlayan belediye ekipleri, merdiven, duvar kaplama, zincirli duba, yağmur giderleri, engelli yürüyüş yolu, pencere korkuluğu ve Atatürk büstü yapım çalışmalarını da bitirdi. Yaz dönemi başında ilçe genelindeki ilk ve ortaöğretim okullarına boya malzeme yardımı yaptıklarına da değinen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak okul tadilatlarına ilişkin şunları söyledi; “Eğitime yapılan her yatırım bizim için değerlidir, önemlidir. Gelen bütün talepleri inceliyoruz. Boya-badana, tadilat, bahçe düzenlemesi, oyun ve oturma grubu gibi fiziki ihtiyaçlara anında karşılık veriyoruz. Eğitim mekanı ne kadar bakımlı ve ferah olursa öğrencilerin başarısı da o nispette artar.

Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için yaz başında okullarımıza 250 adet dış cephe, 750 adet iç cephe, 275 adet yağlı boya ekiplerimizce teslim edilmişti. Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için okullarımızın fiziki eksikliklerini giderdik. 2018 -2019 Eğitim -Öğretim Yılının başlamasına sayılı günler kaldı, öğrencilerimizin başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum." dedi.