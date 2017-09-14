Okullara Çankaya Belediyesi eli değdi

Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala okullardaki çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, asfalttan boyaya, basketbol potasından bayrak direği montajına kadar okulların eksiklerini bir bir tamamlıyor. İlçede yer alan okullarda tam kaplama asfalt çalışması ile onarım çalışmasını koordineli biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi, Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılında 15 okulda, 2015 yılında 33 okulda, 2016 yılında 40 okulda asfalt çalışmasını tamamlarken bu yıl Ayrancı Anadolu Lisesi, Nurçin Sayan İlköğretim Okulu ile Ayten Şaban Diri İlköğretim Okulunda gerçekleştirdiği asfalt çalışması ile okulları eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Çocuklar için tam destek

Belediye olarak okullarımızın eksiklerini gidermek konusunda titizlik gösterdiklerini belirten Başkan Alper Taşdelen, “Okulların iç ve dış cephe boyası, tesisatlarının onarımı, spor salonlarının onarımı ve tadilatı gibi çalışmalarımızın yanı sıra çocuklarımızın spor yapabileceği okul bahçelerini de asfaltlayıp spor donanımlarını hazırladık. Çocuklarımızın iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Bayrak direkleri ve Atatürk büstleri yenilendi”

Okulların fiziki yapılarını iyileştirmek ve öğrencilerin kullanımına uygun hale getirmek için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, okulların talepleri doğrultusunda boyama ile birlikte, basketbol ve voleybol ekipmanları ile bayrak direği ve Atatürk büstü montajlarını okulların açılışı öncesi yetiştirdi. Spor saha ve oyun çizgileri ile bahçe duvarlarının boyanmasında kullanılmak üzere 29 okula 9 bin 375 litre boya yardımında bulunan Çankaya Belediyesi, basketbol potası ve voleybol direği montajının yanı sıra krom bayrak direği ile Atatürk büstü montaj ve tamiratlarını da tamamladı.